Con gái nuôi lên tiếng sự thật về ca sĩ Phi Nhung

Mới đây, ca sĩ Tuyết Nhung - con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung - thu hút sự chú ý khi đăng tải bài viết bày tỏ sự bức xúc trước những thông tin thất thiệt liên quan đến mẹ nuôi đang lan truyền trên mạng xã hội. Trong chia sẻ của mình, nữ ca sĩ không giấu được sự đau lòng khi cho rằng một người đã khuất đang bị tùy tiện nhắc tên, gán ghép và bóp méo câu chuyện mà không còn cơ hội lên tiếng bảo vệ bản thân.

Tuyết Nhung lên tiếng về những thông tin liên quan đến Phi Nhung đang lan truyền trên mạng xã hội.

Cụ thể, Tuyết Nhung đặt câu hỏi về việc nhiều người dễ dàng tin vào những lời kể chưa được kiểm chứng, đặc biệt khi người đưa ra thông tin không trực tiếp chứng kiến hoặc hiểu rõ toàn bộ sự việc. Theo cô, chỉ từ lời thuật lại của một người ngoài cuộc, những câu chuyện liên quan đến mẹ nuôi đã có thể bị diễn giải theo nhiều hướng khác nhau, khiến công chúng dễ dàng hiểu sai bản chất vấn đề.

Đáng chú ý, Tuyết Nhung nhấn mạnh những hy sinh của Phi Nhung trong suốt quãng đời hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ cho rằng mẹ nuôi đã đánh đổi sức khỏe, thời gian để kiếm tiền chăm lo cho những em nhỏ trong chùa, các con nuôi cũng như những người được bà dìu dắt, nâng đỡ trên con đường ca hát. Bản thân Tuyết Nhung cũng là một trong những người nhận được sự yêu thương và giúp đỡ ấy.

"Mẹ đã sống một cuộc đời vì con, vì người khác. Mẹ đã chịu quá nhiều vất vả, hy sinh quá nhiều rồi!", Tuyết Nhung viết.

Không chỉ bày tỏ sự xót xa, nữ ca sĩ còn thẳng thắn đề nghị mọi người không lợi dụng việc Phi Nhung đã qua đời để tùy tiện kể lại, gán ghép hay bóp méo những câu chuyện theo cách riêng. Theo Tuyết Nhung, người đã khuất không còn cơ hội tự lên tiếng, nhưng những người từng được yêu thương, chở che và trực tiếp chứng kiến những hy sinh của nữ ca sĩ vẫn còn ở đó.

Chia sẻ của Tuyết Nhung nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bởi phía sau những lời bộc bạch là tình cảm và sự trân trọng cô dành cho người mẹ nuôi quá cố. Đây cũng không phải lần đầu tiên nữ ca sĩ nhắc đến những ảnh hưởng của Phi Nhung đối với cuộc đời và hành trình theo đuổi nghệ thuật của mình.

Tuyết Nhung thể hiện lòng biết ơn đối với mẹ nuôi Phi Nhung vì đã dìu dắt mình.

Tuyết Nhung, tên thật là Ngô Thị Thu Hiền, từng được khán giả biết đến khi tham gia chương trình Giọng hát Việt Nhí mùa thứ hai. Tại cuộc thi, cô là thành viên đội huấn luyện viên Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang. Dù không tiến sâu, giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn đã giúp cô nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Thời điểm tham gia chương trình, Tuyết Nhung từng chia sẻ cô chỉ được học hết lớp 3 rồi phải sớm bươn chải kiếm sống bằng việc đi hát tại các đám tiệc. Cha cô qua đời khi con gái mới 11 tuổi, trong khi mẹ mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo.

Niềm đam mê ca hát của Tuyết Nhung được nuôi dưỡng từ nhỏ khi cô thường xuyên theo cha đi biểu diễn. Sinh thời, cha nữ ca sĩ là nhạc công tại các đám tiệc, đồng thời cũng là người đầu tiên hướng dẫn, tập luyện cho con gái.

Sau khi rời Giọng hát Việt Nhí, Tuyết Nhung may mắn được Phi Nhung nhận làm con nuôi và dìu dắt trên con đường nghệ thuật. Sự nâng đỡ của giọng ca Bông điên điển trở thành một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời cô, giúp nữ ca sĩ trẻ có thêm cơ hội theo đuổi đam mê.

Bởi vậy, trước những thông tin gây tranh cãi liên quan đến mẹ nuôi, phản ứng của Tuyết Nhung phần nào cho thấy sự gắn bó và lòng biết ơn mà cô dành cho người từng dang tay giúp đỡ mình. Với nữ ca sĩ, những hy sinh của Phi Nhung không chỉ là ký ức mà còn là điều cô muốn bảo vệ trước những câu chuyện chưa được kiểm chứng.