Con gái NSƯT Vũ Linh tiết lộ lý do không nộp hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND cho cha

Ca sĩ Hồng Loan, con gái nuôi của cố nghệ sĩ cho biết gia đình từng rất mong muốn cha có được danh hiệu NSND cao quý. Dù vậy ở thời điểm hiện tại, cô lựa chọn tôn trọng nguyện vọng lúc sinh thời của cha mình.

Hồng Loan cho biết, trước đây cô từng nghe cha chia sẻ về chuyện xét tặng danh hiệu NSND. Khi được nhiều người hỏi tại sao không làm hồ sơ để được xét tặng danh hiệu, cố NSƯT Vũ Linh từng bày tỏ rằng ông cảm thấy trân trọng và biết ơn khi được Tổ nghiệp cho cái nghề, “có được chén cơm từ nghề” và được khán giả yêu thương. Với cố nghệ sĩ, tình cảm từ phía khán giả mới là điều quý giá và thiêng liêng nhất, chứ không nằm ở những danh hiệu hay các hình thức ghi nhận bên ngoài.

Ca sĩ Hồng Loan bên tượng NSƯT Vũ Linh. Ảnh: FBNV

Khi được hỏi về việc những phần thưởng, huy chương mà cố nghệ sĩ từng nhận có đáp ứng tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND hay không, Hồng Loan cho biết: "Tôi không dám nói ba có đủ tiêu chuẩn hay đạt điều kiện hay không. Với tôi và gia đình, được bà con cô bác yêu thương như vậy đã là điều rất quý giá rồi".

Nói về gia tài nghệ thuật đồ sộ mà NSƯT Vũ Linh để lại, con gái ông bộc bạch rằng đó không chỉ dừng lại ở các vai diễn hay dấu ấn rực rỡ trên sân khấu, mà còn là những bài học sâu sắc về đạo đức và cách ứng xử. Ngay từ nhỏ, cô đã được cha dạy dỗ tỉ mỉ về đạo lý kính trên nhường dưới, sống trọn nghĩa tình và luôn tôn trọng các bậc tiền bối đi trước.

Hồng Loan cũng cho biết cô chưa từng nghe cha hay những người đồng nghiệp của ông bày tỏ sự tiếc nuối vì cố nghệ sĩ không làm hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND. Cô ít có cơ hội tiếp xúc, trao đổi những chuyện riêng tư giữa cha và các đồng nghiệp.

Tình cảm mà công chúng dành cho cố NSƯT Vũ Linh cho đến tận hôm nay vẫn khiến Hồng Loan không khỏi xúc động. Cô chia sẻ, mỗi khi sắp tới ngày giỗ của cha, rất đông khán giả gửi hoa tươi, trái cây đến để tưởng nhớ. Mỗi lần nhắc về ông, nhiều người vẫn chẳng thể giấu nổi cảm xúc, thậm chí bật khóc vì thương nhớ người nghệ sĩ tài hoa cùng bao vai diễn đi cùng năm tháng.

Người hâm mộ và bạn bè trong ngày giỗ của NSƯT Vũ Linh năm 2026. Ảnh: FBNV

NSƯT Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại Chợ Lớn, Sài Gòn. Thập niên 1990 được xem là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của ông. Sự kết hợp ăn ý với nghệ sĩ Tài Linh đã tạo nên một cặp đôi được khán giả đặc biệt yêu mến, đồng thời trở thành một trong những đôi diễn ăn khách của sân khấu cải lương thời bấy giờ. Tên tuổi ông gắn liền với nhiều vở diễn được khán giả nhớ đến như Hòn vọng phu, Giũ áo bụi đời, Bức ngôn đồ Đại Việt, Cô đào hát, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài… Ông được mệnh danh là “ông hoàng cải lương Hồ Quảng”.

Về đời tư, đường tình duyên của NSƯT Vũ Linh trải qua không ít gập ghềnh. Dù từng có những mối duyên đẹp với nghệ sĩ Diệu Hiền hay nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm, song tất cả đều không có một kết thúc trọn vẹn. Những biến cố trong chuyện tình cảm đã để lại nhiều khoảng lặng trong cuộc sống riêng, khiến ông chọn lối sống khá kín tiếng và cô độc trong những năm tháng cuối đời.

Ca sĩ Hồng Loan bên cố NSƯT Vũ Linh những năm cuối đời. Ảnh: FBNV

Từ năm 2019, sức khỏe của NSƯT Vũ Linh suy giảm, thường xuyên phải đối mặt với bệnh tật. Ông dần lui về phía sau sân khấu, sống bình dị trong căn nhà tại quận Phú Nhuận, TP.HCM. Năm 2023, ông qua đời ở tuổi 65, để lại niềm tiếc thương trong lòng đồng nghiệp và khán giả.