Con gái nhà Khánh Thi - Phan Hiển: Anna ra dáng chị cả, Lisa 3 tuổi đáng yêu như em bé bánh bao

Khánh Thi và Phan Hiển có 3 thiên thần nhỏ là Kubi, Anna và Lisa. Trong gia đình, Anna là con gái thứ hai, còn Lisa là em út. Dù bận rộn với công việc chuyên môn, thi đấu, huấn luyện và tổ chức các giải dancesport, vợ chồng Khánh Thi vẫn thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của các con, từ chuyện học tập, vui chơi đến những hoạt động chung của gia đình.

Anna được nhiều người chú ý bởi vẻ ngoài xinh xắn, ngày càng trưởng thành. Ở tuổi lên 8, cô bé bắt đầu bộc lộ cá tính riêng, đôi lúc có nét chững chạc của một cô chị trong nhà. Trước đó, Khánh Thi từng chia sẻ việc Anna sinh non, khiến hành trình nuôi con của vợ chồng cô có những nỗi lo riêng. Theo thời gian, cô bé lớn lên khỏe mạnh, đáng yêu và trở thành một trong những niềm vui thường ngày của gia đình.

Hình ảnh Anna và Lisa - con gái Khánh Thi vô cùng đáng yêu.

Nếu Anna có vẻ ngoài dịu dàng, đôi khi mang nét điệu đà của một bé gái đang lớn thì Lisa lại gây chú ý với gương mặt tròn trịa, đôi má bầu bĩnh. Trong những hình ảnh được mẹ chia sẻ, Lisa thường xuất hiện với vẻ hồn nhiên, biểu cảm phong phú, đúng lứa tuổi lên 3. Khánh Thi từng gọi con gái út bằng biệt danh "em bé bánh bao", cách gọi gần gũi khiến nhiều người thích thú.

Không chỉ được yêu mến bởi ngoại hình, hai chị em còn khiến người hâm mộ tò mò về những nét tính cách riêng. Anna đang ở giai đoạn hình thành sở thích và cá tính rõ rệt hơn, trong khi Lisa vẫn là cô bé nhỏ tuổi thích khám phá thế giới xung quanh. Những khoảnh khắc hai chị em bên nhau cũng góp phần tạo nên màu sắc riêng trong cuộc sống gia đình Khánh Thi – Phan Hiển.

Là gia đình có truyền thống với bộ môn dancesport, các con của Khánh Thi và Phan Hiển cũng sớm có cơ hội tiếp xúc với môi trường nghệ thuật và vận động. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người quan tâm không chỉ là khả năng thừa hưởng năng khiếu từ bố mẹ mà còn là cách hai nghệ sĩ đồng hành cùng các con trong quá trình trưởng thành.

Trên mạng xã hội, Khánh Thi thường chia sẻ những câu chuyện nhỏ về việc chăm sóc, nuôi dạy con. Qua đó, hình ảnh một người mẹ bận rộn nhưng dành nhiều sự quan tâm cho gia đình được thể hiện khá tự nhiên. Với Anna và Lisa, những khoảnh khắc đời thường bên bố mẹ, anh trai cũng là cách lưu giữ tuổi thơ, khi mỗi bé có một tính cách và nhịp trưởng thành khác nhau.

Theo lời kể của Khánh Thi, Anna là cô bé sống tình cảm, biết nhường nhịn yêu thương anh trai và em gái. Còn Lisa lại ngộ nghĩnh tinh nghịch.

Ở thời điểm hiện tại, Anna ngày càng ra dáng chị lớn, còn Lisa vẫn giữ nét bụ bẫm, đáng yêu của cô em út. 2 cô bé cùng với anh trai Kubi tạo nên không khí rộn ràng trong gia đình Khánh Thi – Phan Hiển.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam. Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.