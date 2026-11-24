Ngoại trưởng Marco Rubio chụp ảnh cùng vợ Jeanette, Daniella Rubio (thứ hai từ trái sang) và các thành viên khác trong gia đình vào dịp Giáng sinh năm 2025. (Ảnh: @jeanettedrubio/Instagram)

Màn xuất hiện khiến cha tự hào

Daniella Rubio không thường xuyên xuất hiện trước công chúng, nhưng màn giới thiệu cha tại Hội nghị toàn quốc của Hiệp hội Luật sư Federalist Society ở Washington gần đây đã thu hút sự chú ý.

Trước khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bước lên sân khấu phát biểu, Daniella đã giới thiệu ông với phong thái tự tin, rõ ràng và đầy cảm xúc. Cô nhắc đến những giá trị mà cha truyền lại, đặc biệt là niềm tin, sự tận tâm với gia đình và những nguyên tắc sống mà ông luôn đề cao.

Kết thúc phần giới thiệu, Daniella bày tỏ niềm tự hào và lòng biết ơn khi được gọi Marco Rubio là cha. Màn phát biểu ngắn nhưng tự nhiên, không có dấu hiệu lúng túng trước đám đông, khiến chính ông Rubio cũng bất ngờ.

Sau đó, Ngoại trưởng Mỹ không giấu được sự hào hứng khi nhận xét về con gái trước khán giả: “Was that cool or what?” (Thật tuyệt phải không?)

Ông thừa nhận Daniella có vẻ thoải mái trước đám đông hơn mình, đồng thời hài hước nói rằng ông không biết cô học được khả năng diễn thuyết ấy từ đâu. Khoảnh khắc giữa hai cha con nhanh chóng thu hút sự chú ý trên truyền thông Mỹ, không chỉ bởi vị trí chính trị của Marco Rubio mà còn bởi hình ảnh một cô gái trẻ tự tin, trưởng thành.

Lớn lên trong gia đình có nguồn gốc Cuba

Daniella Rubio, sinh năm 2003, là con út trong gia đình có bốn người con của Ngoại trưởng Marco Rubio và vợ ông, Jeanette Rubio. Cô lớn lên tại Miami, Florida, trong một gia đình có nguồn gốc Cuba, nơi những giá trị về gia đình, niềm tin và sự gắn kết được nhấn mạnh trong cuộc sống hằng ngày.

Ngoại trưởng Marco Rubio từng nhiều lần nhắc đến nguồn gốc gia đình và hành trình của cha mẹ mình, những người có xuất thân từ Cuba. Bối cảnh đó góp phần định hình cách ông nhìn nhận về gia đình, giáo dục, cơ hội và những giá trị mà ông muốn truyền lại cho các con.

Daniella cùng các anh chị em trưởng thành trong môi trường gắn bó với đời sống chính trị Mỹ, nhưng gia đình Rubio nhìn chung khá kín tiếng về đời tư của các con. Những lần Daniella xuất hiện tại các sự kiện chính trị thường không nhiều, vì vậy màn phát biểu gần đây càng thu hút sự chú ý.

Theo những thông tin từng được chia sẻ về gia đình, Daniella và chị gái có thể nói tiếng Tây Ban Nha. Khi còn nhỏ, cô cũng từng tham gia các cuộc thi cưỡi ngựa, một sở thích gắn với những hoạt động ngoài đời sống chính trị của gia đình.

Hai con gái của Ngoại trưởng Marco Rubio, Daniella và Amanda Rubio. (Ảnh: @jeanettedrubio/Instagram)

Sinh viên luật tại Đại học Virginia

Daniella hiện là sinh viên năm thứ ba ngành luật tại Đại học Virginia (University of Virginia School of Law), một trong những cơ sở đào tạo luật danh tiếng ở Mỹ.

Việc theo đuổi ngành luật cũng khiến sự xuất hiện của cô tại một sự kiện quy tụ cộng đồng luật sư, học giả và những người hoạt động trong lĩnh vực pháp lý trở nên đáng chú ý hơn. Thay vì chỉ xuất hiện với tư cách là con gái của một chính trị gia, Daniella đứng trên sân khấu trong một sự kiện liên quan trực tiếp đến lĩnh vực học tập mà cô đang theo đuổi.

Trong phần phát biểu sau màn giới thiệu của con gái, Marco Rubio cũng nhắc đến việc Daniella đang học luật, đồng thời đùa về chi phí đào tạo. Những lời nói hài hước của ông tạo thêm nét gần gũi cho khoảnh khắc vốn diễn ra trong một sự kiện chính trị và học thuật.

Daniella chưa được biết đến như một nhân vật có hoạt động chính trị độc lập hay một gương mặt thường xuyên xuất hiện trên truyền thông. Tuy nhiên, việc theo học luật và thể hiện khả năng diễn đạt trước công chúng đang giúp cô được chú ý nhiều hơn.

Cô gái có chính kiến và gắn bó với đời sống chính trị

Dù khá kín tiếng, Daniella không hoàn toàn đứng ngoài các hoạt động chính trị của gia đình. Cô từng xuất hiện tại một số sự kiện liên quan đến sự nghiệp của cha, trong đó có phiên điều trần xác nhận chức vụ của ông Marco Rubio vào năm 2025.

Trong một cuộc phỏng vấn với Flamingo, Jeanette Rubio từng mô tả Daniella là cô gái có chính kiến, năng động và hiểu khá rõ về thế giới chính trị mà cha mình đang hoạt động. Điều đó cho thấy, dù không thường xuyên xuất hiện trước công chúng, Daniella vẫn trưởng thành trong môi trường mà các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống công cộng là một phần không thể tách rời.

Việc một thành viên trẻ trong gia đình chính trị nổi tiếng xuất hiện tại các sự kiện không đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ theo đuổi con đường chính trị. Nhưng những trải nghiệm trong môi trường gia đình có thể giúp Daniella hiểu rõ hơn về cách các vấn đề công cộng được thảo luận, về vai trò của truyền thông và những áp lực đi kèm khi trở thành người của công chúng.

Tình yêu dành cho động vật

Ngoài việc học luật và những lần xuất hiện tại các sự kiện chính trị, Daniella còn được gia đình nhắc đến vì tình yêu dành cho động vật.

Theo chia sẻ của Jeanette Rubio, Daniella từng ký một thỏa thuận cam kết chăm sóc chú chó Shih Tzu tên Manna trước khi gia đình đưa thú cưng về nhà. Câu chuyện nhỏ này được nhắc đến như một ví dụ về tính trách nhiệm của cô, đồng thời phản ánh một khía cạnh đời thường hơn trong gia đình Ngoại trưởng Mỹ.

Trong một gia đình mà người cha thường xuyên đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong đời sống chính trị, các câu chuyện về sở thích, thú cưng và những sinh hoạt cá nhân giúp công chúng nhìn thấy một khía cạnh khác trong đời sống gia đình của Rubio.

Daniella Rubio hiện vẫn chủ yếu tập trung vào việc học và chưa có dấu hiệu cho thấy cô muốn xây dựng hình ảnh công chúng riêng theo hướng chính trị. Nhưng màn xuất hiện tại Washington vừa qua đã cho thấy sự tự tin, khả năng diễn đạt và phong thái trưởng thành của một cô gái trẻ, người đang từng bước định hình con đường của mình giữa môi trường học thuật và một gia đình có vị trí đặc biệt trong đời sống chính trị Mỹ.