Con gái Michael Jackson đòi 600 triệu USD tiền thừa kế

Theo Page Six, Paris Jackson vừa đệ đơn lên Tòa án Thượng thẩm Los Angeles, yêu cầu chuyển 600 triệu USD (khoảng 15.600 tỷ đồng) từ khối di sản của Michael Jackson vào quỹ tín thác gia đình.

Trong hồ sơ nộp ngày 29/10, nữ ca sĩ cho rằng không có lý do chính đáng để trì hoãn việc phân chia tài sản khi cha cô đã qua đời hơn 17 năm.

Paris Jackson vừa đệ đơn lên Tòa án Thượng thẩm Los Angeles.

Paris cáo buộc John Branca - người điều hành di sản lâu năm của Michael Jackson đang kiểm soát quá lớn đối với số tiền thừa kế dành cho cô và hai anh em Prince - Bigi.

Theo nữ ca sĩ, di chúc của Michael Jackson quy định các con bắt đầu được nhận thu nhập từ phần tài sản tín thác khi tròn 21 tuổi. Tuy nhiên, cô cho rằng điều này chưa được thực hiện đúng, thay vào đó là những khoản thanh toán do Branca quyết định.

Paris còn cáo buộc số tiền dành cho ba anh em bị cắt giảm hàng triệu USD sau khi cô lên tiếng phản đối một số khoản chi của bên quản lý vào năm ngoái. "Phương thức quản lý và điều hành này không nên tiếp tục", hồ sơ nêu rõ.

Trước những cáo buộc trên, đại diện đơn vị quản lý di sản Michael Jackson lập tức bác bỏ, khẳng định việc chưa thể cấp đầy đủ tiền cho quỹ tín thác xuất phát từ những vướng mắc pháp lý.

Trước những cáo buộc trên, đại diện đơn vị quản lý di sản Michael Jackson lập tức bác bỏ.

Đáng chú ý, di sản của ông hoàng nhạc pop vẫn đang liên quan đến tranh chấp với Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), cơ quan từng yêu cầu thanh toán 700 triệu USD tiền thuế và các khoản phạt.

Phía quản lý nhấn mạnh số tiền này đã được giảm đáng kể nhưng vụ việc chưa hoàn toàn khép lại. Đồng thời, đại diện khẳng định hơn 200 triệu USD đã được phân phối trực tiếp hoặc sử dụng vì lợi ích của Paris cùng những người thừa hưởng khác, bác bỏ cáo buộc cố tình giữ hoặc cắt giảm tiền.

Theo hồ sơ, khối di sản Michael Jackson đã tạo ra hơn 2,5 tỷ USD doanh thu tính đến cuối năm 2024, trong đó có khoảng 850 triệu USD tiền mặt và các khoản tương đương tiền.

Paris cho rằng sau khi tính đến những nghĩa vụ tài chính, vẫn còn khoảng 600 triệu USD có thể chuyển vào quỹ tín thác mà không ảnh hưởng đến hoạt động quản lý.

Nữ ca sĩ đề nghị tòa án buộc John Branca thực hiện việc chuyển tiền hoặc một khoản phù hợp do thẩm phán quyết định, đồng thời yêu cầu thanh toán chi phí pháp lý. Vụ việc dự kiến được xem xét tại phiên điều trần vào tháng 12.

Michael Jackson qua đời ngày 25/6/2009, hưởng dương 50 tuổi. Sau hơn 17 năm, khối tài sản khổng lồ của ông tiếp tục trở thành tâm điểm tranh chấp giữa những người thừa kế và đơn vị quản lý di sản.

Michael Jackson qua đời ngày 25/6/2009, hưởng dương 50 tuổi.