Con gái Lọ Lem ở Hàn Quốc, Quyền Linh để lại 6 chữ gây chú ý

Mai Thảo Linh (Lọ Lem), con gái lớn của MC Quyền Linh, vừa đăng tải loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc dạo phố tại Hàn Quốc trên trang cá nhân. Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng nhờ nhan sắc ngày càng trưởng thành, phong cách thời trang nữ tính của cô gái sinh năm 2006.

Trong loạt ảnh mới, Lọ Lem lựa chọn trang phục tông trắng và xanh pastel nhẹ nhàng. Người đẹp phối áo corset ren trắng cùng áo khoác mỏng, kết hợp túi xách Lady Dior đồng màu. Mái tóc xoăn bồng bềnh cùng cách trang điểm tự nhiên giúp con gái Quyền Linh tạo cảm giác dịu dàng, thanh lịch.

Kèm theo hình ảnh, Lọ Lem viết dòng trạng thái ngắn gọn: "Hàn Quốc phần 2". Đây tiếp tục là những khoảnh khắc đời thường được cô chia sẻ với người theo dõi sau chuyến đi đến xứ sở kim chi.

Con gái lớn của MC Quyền Linh ở Hàn Quốc.

Đáng chú ý, phía dưới bài đăng, Quyền Linh nhanh chóng để lại bình luận: "Lung linh quá con gái yêu". Chỉ với vài chữ, nam MC thể hiện sự yêu thương và niềm tự hào dành cho ái nữ. Phản ứng gần gũi của Quyền Linh nhận được nhiều sự chú ý, bởi anh vốn thường xuyên tương tác với hai con gái trên mạng xã hội.

Ở tuổi 20, Lọ Lem ngày càng nhận được sự quan tâm nhờ ngoại hình nổi bật và phong cách thanh lịch. Tuy nhiên, bên cạnh nhan sắc, điều khiến nhiều người chú ý là cách cô được gia đình tạo điều kiện để trưởng thành, tự lựa chọn con đường riêng.

Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo kết hôn năm 2005, có hai con gái là Mai Thảo Linh (Lọ Lem, sinh năm 2006) và Mai Thảo Ngọc (Hạt Dẻ, sinh năm 2008). Trong nhiều năm qua, gia đình nam MC được khán giả yêu mến bởi cuộc sống gần gũi, tình cảm và cách nuôi dạy con đề cao sự tự lập.

Quyền Linh và con gái Lọ Lem.

Quyền Linh từng chia sẻ anh không có ý định định hướng hai con gái bước chân vào showbiz. Dù Lọ Lem nhận được nhiều lời mời tham gia phim ảnh và các hoạt động giải trí, nam MC muốn con hoàn thành việc học trước khi tự quyết định tương lai. Anh cũng từng bày tỏ niềm vui khi con gái lớn biết tự kiếm tiền từ các hoạt động quảng cáo, đại diện thương hiệu khi còn trẻ.

Bên cạnh hình ảnh người cha yêu thương con, Quyền Linh còn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Anh từng ghi dấu qua nhiều bộ phim như Người Hà Nội, Những nẻo đường phù sa, Đồng tiền xương máu và Giao thời. Những vai diễn mang màu sắc đời thường, gần gũi giúp nam nghệ sĩ tạo được dấu ấn trong lòng khán giả từ thập niên 1990.

Sau nhiều năm tập trung vào công việc dẫn chương trình, Quyền Linh trở lại màn ảnh rộng với Hai Muối vào năm 2024. Anh tiếp tục tham gia dự án Chốt đơn, cho thấy tình yêu dành cho diễn xuất vẫn được duy trì sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Ở thời điểm hiện tại, Quyền Linh vẫn nhận được sự quan tâm không chỉ bởi sự nghiệp mà còn nhờ tổ ấm bên bà xã Dạ Thảo và hai con gái. Trong khi Hạt Dẻ và Lọ Lem ngày càng trưởng thành, những tương tác giản dị của nam MC dành cho các con vẫn thường xuyên nhận được tình cảm từ khán giả.