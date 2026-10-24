Con gái khóa cửa không cho mẹ già 90 tuổi vào nhà, bỏ mặc bà ngủ ngoài hành lang suốt 10 tháng trời: Hé lộ nguyên nhân phía sau

Từ tháng 1, bà Han sống trước cửa thang máy tại tầng hai chung cư Tân Kính Ngũ Thôn, quận Trường Ninh, Thượng Hải.

Mọi sinh hoạt hằng ngày của cụ bà đều diễn ra trên xe lăn. Xung quanh bà là chậu rửa mặt, bình nước và một số quần áo treo tạm ngoài hành lang.

Người đưa bà Han ra khu vực chung là Shi, con gái cả, đang sống trong căn hộ sát bên. Bên trong căn nhà cũng chất đầy thùng giấy, gần như không còn lối đi.

Một người hàng xóm cho biết ban ngày bà Han thường đến phòng sinh hoạt cộng đồng để nghỉ. Thức ăn con gái cung cấp chủ yếu là bỏng ngô và cháo loãng.

Mọi sinh hoạt hằng ngày của cụ bà đều diễn ra trên xe lăn. Ảnh: Kankan

Những người trong chung cư nhiều lần khuyên Shi đưa mẹ vào nhà nhưng không được đáp lại. Camera giám sát từng ghi cảnh bà Han chịu lạnh, muốn vào căn hộ nhưng bị con gái khóa cửa.

Sự việc được cho là bắt nguồn từ tranh chấp tài sản gia đình. Trước đây, bà Han sống tại quận Phụng Hiền. Sau khi hai con gái còn lại bán căn nhà của mẹ, Shi đón bà về chung cư nhằm gây áp lực đòi tiền.

Shi cho rằng hai em gái đã lừa mẹ bán nhà rồi chiếm 1,07 triệu NDT, tương đương khoảng 4 tỷ đồng. Bà yêu cầu họ trả lại tiền để mình thanh toán nợ cá nhân.

Hai người em khẳng định căn nhà được bán với sự đồng ý của mẹ. Họ tuyên bố sẵn sàng chăm sóc bà Han nhưng không đến gặp trực tiếp chị cả để thương lượng.

Chính quyền địa phương đã biết sự việc từ đầu năm nhưng chưa thể giải quyết dứt điểm. Mẹ con Shi hiện sống nhờ trong căn hộ của chồng cũ Shi.

Tài khoản ngân hàng của Shi bị đóng băng. Chi phí sinh hoạt của hai người phụ thuộc vào khoản lương hưu 5.900 NDT mỗi tháng, tương đương khoảng 23 triệu đồng, của bà Han.

Hồ sơ cảnh sát ghi nhận Shi mắc chứng rối loạn tâm thần chưa xác định và bị hạn chế năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Cơ quan tư pháp phường từng đề nghị hàng xóm khởi kiện bà về hành vi chiếm dụng không gian chung, thay vì can thiệp mâu thuẫn gia đình.

Do vụ việc kéo dài, chính quyền phường đã báo cáo lên Cục Dân chính quận Trường Ninh.

Luật sư Yang Zouhua nhận định hành vi của Shi chưa đủ cấu thành tội bỏ mặc nhưng đã vi phạm trách nhiệm chăm sóc cha mẹ theo Điều 26 Bộ luật Dân sự.

Luật sư đề xuất giám định năng lực hành vi dân sự của bà Han. Nếu cụ bà bị xác định hạn chế năng lực, tòa án có thể chỉ định một trong ba người con làm người giám hộ hợp pháp.

Khi thời tiết chuyển lạnh, chính quyền dự kiến bố trí chỗ ở tạm thời cho bà Han. Chi phí sau đó sẽ được yêu cầu các thành viên gia đình hoàn trả theo quy định.