Con gái Johnny Trí Nguyễn gây chú ý

Johnny Trí Nguyễn đưa con gái đến thảm đỏ

Ngày 18/9, Johnny Trí Nguyễn cùng ê-kíp Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) ở Canada. Phim của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình được giới thiệu trong hạng mục Gala Presentations.

Johnny Trí Nguyễn dự thảm đỏ cùng con gái út Thanh An. Đây là lần đầu cô đồng hành bố tại liên hoan phim quốc tế.

Thanh An là con gái út của Johnny Trí Nguyễn và vợ cũ Vũ Lynn Cathy. Thanh An và chị gái Minh Trang sống cùng mẹ tại Mỹ. Hai chị em ít xuất hiện trước truyền thông, Johnny Trí Nguyễn cũng hạn chế chia sẻ đời tư các con.

Trong chuyến đi Canada, Johnny giới thiệu con gái với đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hạnh cùng các thành viên trong đoàn phim.

Trước đây, Johnny Trí Nguyễn hiếm khi nói về hai con. Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, nam diễn viên chia sẻ anh không muốn áp đặt con lựa chọn con đường cụ thể.

“Các con cứ trải nghiệm cuộc sống thế nào cũng được, muốn khám phá như thế nào cũng được. Bất kỳ lúc nào cần chỗ dựa thì các con có mình”, Johnny Trí Nguyễn nói.

Nam diễn viên cho rằng cha mẹ có thể chia sẻ kinh nghiệm khi con cần, song mỗi người vẫn phải tự trải nghiệm và tìm hướng đi phù hợp. Do sống cách xa nhau, anh không gặp hai con thường xuyên.

Johnny chia sẻ thay vì liên tục sang Mỹ, anh thích các con về Việt Nam để cha con có thêm thời gian đi chơi và trải nghiệm cùng nhau.

Hộ linh tráng sĩ thu gần 38 tỷ đồng

Trước khi đoàn phim xuất hiện tại TIFF ngày 18/9, Hộ linh tráng sĩ có khoảng ba tuần phát hành tại Việt Nam. Box Office Vietnam ghi nhận phim đạt 37,91 tỷ đồng. Con số này thấp so với quy mô đầu tư của dự án được công bố ở mức hơn 100 tỷ đồng.

Doanh thu của phim tăng chậm sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Ngày 9/9, nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hạnh cho rằng sức bán vé không đạt kỳ vọng. Nhà sản xuất nói sau khi tác phẩm ra rạp, quyền đánh giá và quyết định số phận bộ phim thuộc về khán giả.

Hộ linh tráng sĩ được giới thiệu ở Liên hoan phim quốc tế Toronto, Canada sau khi thu gần 38 tỷ đồng.

Hộ linh tráng sĩ đồng thời tạo ra làn sóng khen, chê trái chiều kể từ khi công chiếu. Một số đánh giá ghi nhận quy mô sản xuất, cảnh quay tại Ninh Bình, bối cảnh, phục trang và đặc biệt là các trường đoạn võ thuật. Ở chiều ngược lại, kịch bản, nhịp kể, cách dựng và sự phát triển của một số tuyến nhân vật là những điểm bị góp ý.

Tranh luận còn tăng lên sau khi nhà sản xuất quyết định thay bản phim dài 155 phút bằng phiên bản 135 phút chỉ vài ngày sau khi ra rạp. Đạo diễn Hàm Trần tham gia dựng lại phiên bản mới. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến Hộ linh tráng sĩ liên tục được nhắc đến trên mạng xã hội trong những ngày đầu tháng 9.

Johnny Trí Nguyễn từng lên tiếng trước những ý kiến trái chiều. Anh cho rằng ê-kíp chấp nhận những giới hạn trong quá trình thực hiện một dự án huyền sử quy mô lớn, trong bối cảnh điện ảnh Việt chưa có nhiều tác phẩm cùng loại để tham chiếu.

Trong Hộ linh tráng sĩ, anh vào vai Hữu tướng quân, đồng thời đảm nhận vai trò đạo diễn hành động. Johnny cho biết phần lớn thời gian trên trường quay của anh dành cho việc xây dựng các cảnh chiến đấu thay vì diễn xuất.

Sau Fan cuồng năm 2016, Johnny gần như rời xa màn ảnh Việt, tập trung cho võ đường và các hoạt động võ thuật. Anh vẫn góp mặt trong một số dự án quốc tế như Da 5 Bloods và series The Continental: From the World of John Wick.