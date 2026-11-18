Madison Huang bị nhiều nhân viên tố có thái độ nóng nảy, thường xuyên quát mắng người khác. Ảnh: Yonhap News.

Trước thềm một hội nghị tổ chức tại New Delhi (Ấn Độ) tháng 2 năm nay, ông Jensen Huang dự kiến là người phát biểu chính. Tuy nhiên, ngay trước giờ bắt đầu, ông rút lui và chọn Jay Puri, một phụ tá lâu năm, là người thay thế.

Nhưng khi đó, Nvidia vẫn chưa hoàn tất kế hoạch cho hội nghị. Điều này khiến Madison Huang, con gái nhà sáng lập, rất tức giận. Trong một cuộc gọi trước sự kiện, Madison la hét và mắng mỏ các nhân viên, bao gồm cả ông Puri, vì sự thiếu chuẩn bị, theo tiết lộ từ 3 người trong cuộc họp.

Cuối cùng, ông Puri phải ngắt lời và nói với Madison rằng ông có thể trả lời các câu hỏi nếu cô ngừng la hét vào mặt mình. Chưa đầy 6 tháng sau, ông Puri rời khỏi vị trí của mình tại Nvidia.

Theo chia sẻ từ hơn 10 nhân viên hiện tại và cựu nhân viên giấu tên của Nvidia trên, cuộc họp căng thẳng đó đã làm nổi bật vai trò quyền lực mà Madison Huang (35 tuổi) nắm giữ tại công ty.

Theo The New York Times, khi quyền lực của Madison tại Nvidia ngày càng lớn mạnh trong 3 năm qua, các nhân viên của công ty ước tính hơn một chục giám đốc điều hành chủ chốt đã rời đi vì không thích làm việc với cô.

Nóng tính, hay quát mắng

Trước khi ông Huang từ chức vào tuần trước, Madison đã trở thành người đứng đầu văn phòng của ông trên thực tế, nắm giữ quyền lực đáng kể đối với các giám đốc điều hành giàu kinh nghiệm hơn.

Ảnh hưởng đó tạo ra thách thức cho Colette Kress, CEO tạm quyền của Nvidia, người thay thế ông Huang sau khi ông rời khỏi vị trí này do bê bối ngoại tình.

Kress phải nhanh chóng xác định Madison Huang sẽ có bao nhiêu quyền lực trong công ty sau khi cha cô rời đi. Nữ CEO tạm quyền cũng phải quyết định sẽ làm gì với các thành viên khác trong gia đình ông Huang đang làm việc tại công ty gồm con trai ông, Spencer Huang, và con rể ông, Nico Caprez.

Việc Madison tiếp tục giữ chức vụ làm dấy lên lo ngại trong giới lãnh đạo cấp cao rằng cô có sự mâu thuẫn về lòng trung thành giữa công ty và cha mình.

Những lo ngại này càng gia tăng trong vài ngày qua khi các đồng minh của ông Huang ở Thung lũng Silicon và Phố Wall bắt đầu chiến dịch nhằm đưa ông trở lại vị trí cũ.

Madison được xem là "cánh tay đắc lực" của ông Huang tại Nvidia. Ảnh: Reuters.

Jensen Huang, người mà các nhân viên cho biết cũng có tính khí nóng nảy, biết rõ về hành vi của con gái mình. Theo hai người trong cuộc, ông Huang thỉnh thoảng đe dọa sẽ sai Madison nổi giận tấn công các nhân viên khác và bảo họ phải sợ cô ta.

Ngay cả các giám đốc điều hành cấp cao cũng nghĩ rằng họ không thể bất đồng ý kiến ​​với con gái ông Huang vì cô có đường dây liên lạc trực tiếp với cấp trên.

David Yoffie, giáo sư Trường Kinh doanh Harvard, người từng tham gia hơn chục hội đồng quản trị doanh nghiệp, cho biết: "Chủ nghĩa gia đình trị hầu như là ý tưởng tồi. Rất hiếm khi nó hoạt động hiệu quả".

Ông Huang từng chia sẻ mình không có nhiều thời gian làm cha. Trong một podcast vào tháng 4, Huang nói rằng ông đã "bỏ lỡ rất nhiều" trong thời thơ ấu của Madison và Spencer, bao gồm "tất cả giải đấu karate của các con". Vợ ông, bà Lori, một kỹ sư điện tài giỏi, nghỉ việc để nuôi dạy con cái ngay trước khi ông đồng sáng lập Nvidia vào năm 1993.

Các con của ông đã học cách quan tâm đến Nvidia từ khi còn nhỏ. "Cả hai đứa con tôi đều đã đọc mọi lá thư gửi cổ đông, tham dự mọi cuộc họp cổ đông, mọi hội nghị mà tôi từng tham gia. Mặc dù tôi thường xuyên vắng nhà, chúng vẫn luôn tìm cách yêu quý công ty", ông Huang nói trên podcast.

Các con của ông Huang đều trải qua những con đường vòng để đến với Nvidia.

Madison nhận bằng cử nhân từ Học viện Ẩm thực Mỹ năm 2012, theo học làm bánh và rượu vang tại Le Cordon Bleu ở Paris và London từ năm 2013 đến 2015, theo hồ sơ của cô trên LinkedIn. Năm 2019, cô bắt đầu học tại Trường Kinh doanh London và sau đó gia nhập công ty gia đình vào năm 2020.

Spencer (36 tuổi) nhận bằng cử nhân từ trường nghệ thuật Columbia College Chicago vào năm 2013, sau đó sở hữu một quán bar ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) trong 8 năm. Năm 2022, anh gia nhập Nvidia, và hiện giữ chức giám đốc quản lý sản phẩm cho mảng robot của công ty. Spencer là người trầm lặng và tập trung vào công việc của mình.

Caprez, chồng của Madison, gia nhập Nvidia vào năm 2024 và tham gia tích cực vào các hoạt động đàm phán thương vụ. Người con rể của ông Huang có sự thăng tiến vượt bậc trong công ty, hiện giữ chức phó chủ tịch phụ trách phát triển cơ sở hạ tầng AI và từng tham dự các cuộc họp của đội ngũ điều hành cấp cao với cha vợ.

Bộ 3 này được xem như là cánh tay nối dài của ông Huang, nhưng Madison lại có tầm ảnh hưởng lớn nhất.

Lợi ích xung đột

Madison, người được các đồng nghiệp đánh giá là thông minh và là một chuyên gia tiếp thị tài năng, hiện chính thức giữ chức vụ giám đốc cấp cao về tiếp thị sản phẩm cho mảng Trí tuệ nhân tạo vật lý. Cô nổi tiếng với khả năng phân tích sắc bén, hoàn thành tốt công việc và là một đại diện chuyên nghiệp của công ty trong các sự kiện công cộng.

Nhưng trên thực tế, Madison đã đóng vai trò như chánh văn phòng cho cha mình và có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động tiếp thị và truyền thông của Nvidia. Cô cũng tham gia các cuộc họp hàng quý của ông với đội ngũ điều hành, thường xuyên thuyết trình trước hội đồng quản trị của công ty và giúp xây dựng hình ảnh người nổi tiếng cho cha mình.

Vai trò quyền lực của Madison Huang đang xung đột với những lãnh đạo cấp cao khác tại Nvidia. Ảnh: Yonhap News.

Khoảng 6 năm trước, Nvidia bắt đầu quảng bá hình ảnh của mình bằng một phiên bản hoạt hình của ông Huang, được gọi nội bộ là "Toy Jensen". Sau khi Madison gia nhập công ty vào năm 2020, cô đã thúc đẩy nhóm tiếp thị sử dụng hình ảnh cha mình rộng rãi hơn. Nvidia bắt đầu sản xuất huy hiệu có hình Toy Jensen và chào đón nhân viên mới bằng một video hoạt hình. Nhưng Toy Jensen đã khiến một số nhân viên lo ngại.

Vào tháng 3 năm nay, tại hội nghị dành cho nhà phát triển của mình, Nvidia bán một chiếc áo len giá 178 USD có hình Toy Jensen. Ông Huang đã kết thúc bài phát biểu quan trọng của mình bằng một video dài gần 4 phút, trong đó ông xuất hiện dưới dạng hoạt hình và hát bên đống lửa cùng với các robot.

Nvidia ngừng sử dụng hình ảnh nhân vật hoạt hình ông Huang để quảng bá thương hiệu kể từ tuần trước sau khi ông thừa nhận không chung thủy với vợ.

Vào tháng 5/2025, Madison đóng vai trò chủ chốt trong việc thuê một công ty truyền thông xử lý khủng hoảng có tên Heller để giúp quản lý hình ảnh công chúng của gia đình. Cô nói với nhóm truyền thông của Nvidia rằng họ chưa làm đủ để bảo vệ danh tiếng của ông Huang, đồng thời thúc đẩy nhóm này hợp tác với Heller trong các vấn đề liên quan đến cha mình.

Madison Huang hết lòng ủng hộ và bảo vệ cha mình. Cũng giống như ông Huang, Madison nổi tiếng là người nóng tính. Có quá nhiều nhân viên phàn nàn về cô đến nỗi bộ phận nhân sự của Nvidia đã yêu cầu cô tham gia các buổi huấn luyện hàng tuần về phong cách quản lý của mình trong nhiều tháng liền, theo 3 nguồn tin thân cận với vụ việc cho biết.

Trong những năm qua, Madison cũng đã có những bất đồng với bà Kress, giám đốc tài chính của công ty, người hiện là CEO tạm thời, đặc biệt là về các khoản đầu tư mà cô theo đuổi vào các công ty robot và các thỏa thuận mà chồng cô, Caprez, muốn thực hiện với các doanh nghiệp trung tâm dữ liệu.

Trong các cuộc họp với các nhân viên khác, Madison đã quát tháo anh trai mình và các giám đốc điều hành, những người trên giấy tờ là cấp dưới hoặc có vị trí cao hơn cô trong tổ chức. Cuối năm ngoái, khi cô quát mắng các thành viên khác trong nhóm tiếp thị của Nvidia, một phó chủ tịch lên cơn hoảng loạn và phải ngắt cuộc gọi.

Vào tháng 3, trước thềm hội nghị nhà phát triển của Nvidia, Madison đã chỉ trích gay gắt Ian Buck, phó chủ tịch của công ty và là người phát minh ra Cuda, một phần mềm cho phép sử dụng chip của Nvidia để huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI).

Một người trong cuộc cho biết ông Buck không chuẩn bị bài thuyết trình cho buổi họp báo với các phóng viên và dự định sẽ ứng khẩu. Madison đã quát mắng ông trước mặt nhóm truyền thông của Nvidia. Hiện tại, một số người coi ông Buck là ứng cử viên sáng giá để kế nhiệm ông Jensen Huang một cách lâu dài.