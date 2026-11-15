Con gái Jensen Huang có đủ sức làm CEO Nvidia?

Madison là con gái của tỷ phú Jensen Huang. Ảnh: Maxim Shemetov/Reuters.

Giữa lúc Nvidia tìm kiếm người kế nhiệm Jensen Huang, Madison Huang, con gái của cựu CEO, trở thành một trong những nhân vật thu hút sự chú ý. Gia nhập công ty từ năm 2020, cô nhanh chóng thăng tiến lên vị trí Giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị sản phẩm AI vật lý, đồng thời có tầm ảnh hưởng được cho là vượt xa chức danh.

Theo Business Insider, một số cựu nhân viên nhận xét Madison có phong cách làm việc quyết đoán, sắc sảo giống cha, thậm chí được ví như "Jensen Huang phiên bản thu nhỏ". Tuy nhiên, khi nói đến khả năng kế nhiệm, những người từng làm việc với cô lại đưa ra đánh giá trái chiều.

Một số cựu nhân viên Nvidia đánh giá Madison có tiềm năng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo lớn hơn trong tương lai, song cho rằng cô vẫn thiếu kinh nghiệm kỹ thuật để kế nhiệm cha ở thời điểm hiện tại.

Quyền lực vượt xa chức danh

Theo lời kể của một cựu nhân viên, tầm ảnh hưởng của Madison tại Nvidia bắt đầu mở rộng rõ rệt từ cuối năm 2023, khoảng 3 năm sau khi cô gia nhập công ty.

"Madison đúng là con gái của Jensen Huang. Cô ấy cứng rắn, sắc sảo và không phải kiểu người đứng ngoài quan sát. Cô ấy chủ động đặt câu hỏi và thay đổi mọi thứ", một cựu nhân viên nhận xét.

Một đồng nghiệp tại Nvidia cho biết trách nhiệm của Madison ngày càng mở rộng sang nhiều bộ phận nhờ khả năng phối hợp giữa các nhóm kỹ thuật, tiếp thị và những đơn vị khác trong quá trình ra mắt sản phẩm.

"Có lẽ sau Jensen, cô ấy là người làm việc chăm chỉ nhất mà tôi từng gặp trong đời", người này nói.

Mối quan hệ gần gũi với cha cũng mang lại cho Madison lợi thế đặc biệt trong công việc. Một cựu nhân viên nhận xét cô có khả năng đoán trước nhu cầu của Jensen Huang khi cùng ông tham gia các chuyến công tác, cuộc họp cấp cao và sự kiện. Người khác cho biết Madison dần trở thành đầu mối để nhân viên liên hệ khi muốn tiếp cận cha cô.

"Cô ấy giống như một Jensen thu nhỏ, là tai mắt của ông ấy trong công ty", một cựu nhân viên nhận xét.

Madison khi đến thăm trung tâm dữ liệu của LG Electronics ở Seoul (Hàn Quốc) hồi tháng 8. Ảnh: News1.

Tuy nhiên, ảnh hưởng ngày càng lớn của Madison cũng dẫn đến những bất đồng với các nhân viên kỳ cựu và lãnh đạo cấp cao, theo lời kể của ba cựu nhân viên Nvidia.

Trước đây, công ty thường trao quyền quyết định cho người phụ trách chính của từng dự án, được gọi là "người chỉ huy". Song, một nguồn tin cho biết khi Madison có thêm ảnh hưởng, một số nhóm bắt đầu trì hoãn quyết định để chờ cô tham gia cuộc họp, ngay cả khi đã có mặt lãnh đạo cấp cao hoặc chuyên gia phụ trách.

Một đồng nghiệp của Madison giải thích rằng bất đồng là điều thường gặp tại Nvidia, nơi nhân viên được khuyến khích tranh luận thẳng thắn và trung thực về chuyên môn.

Không chỉ hoạt động trong nội bộ, Madison còn tham gia nhiều dự án hợp tác lớn của Nvidia, bao gồm ứng dụng AI trong thiết kế và tự động hóa nhà máy cùng Foxconn, cũng như các dự án robot và trung tâm dữ liệu với LG.

Cô cũng góp phần phát triển mạng lưới doanh nghiệp khởi nghiệp. Wen Sang, đồng sáng lập công ty AI Genspark, ca ngợi Madison, cho biết cô từng giới thiệu doanh nghiệp của ông với giám đốc tiếp thị Nvidia, tạo cơ hội để Genspark trình bày sản phẩm.

Chưa đủ kinh nghiệm

Dù ghi nhận năng lực và tầm ảnh hưởng của Madison, hai cựu nhân viên Nvidia chia sẻ với Business Insider cho rằng cô chưa sẵn sàng tiếp quản vị trí CEO ở thời điểm hiện tại.

Theo họ, nền tảng chuyên môn của Madison chủ yếu thuộc lĩnh vực kinh doanh và tiếp thị, trong khi việc điều hành Nvidia đòi hỏi khả năng định hướng chiến lược công nghệ của tập đoàn.

Một người cho biết từng hình dung Madison có thể trở thành CEO sau khoảng 10 năm nữa, nhưng nhận định cô chưa có đủ chuyên môn kỹ thuật để đảm nhiệm vai trò này trong tương lai gần.

Trước khi gia nhập Nvidia, Madison từng theo đuổi con đường sự nghiệp khác biệt với cha mẹ. Ban đầu, cô dự định học kỹ thuật điện giống họ, nhưng Jensen Huang khuyến khích con gái lựa chọn lĩnh vực mà cô thực sự đam mê.

Madison Huang từng theo học về ẩm thực, là chuyên gia rượu trước khi gia nhập Nvidia. Ảnh: Le Cordon Bleu.

Madison sau đó theo học tại Học viện Ẩm thực Mỹ, làm đầu bếp và chuyên gia rượu vang, trước khi chuyển sang lĩnh vực tiếp thị dịch vụ khách sạn tại tập đoàn hàng xa xỉ LVMH. Sau đó, cô mới gia nhập Nvidia với vai trò thực tập sinh.

Madison từng thừa nhận việc chuyển sang môi trường công nghệ khiến cô gặp không ít khó khăn, đặc biệt khi phải làm việc cùng những kỹ sư hàng đầu thế giới.

"Tôi thực sự cảm thấy rất e ngại vì không có kiến thức nền tảng về kỹ thuật, còn xung quanh toàn là những kỹ sư giỏi nhất thế giới", cô chia sẻ với sinh viên Đại học Quốc gia Seoul trong chuyến công tác Hàn Quốc vào mùa xuân năm nay.

Để theo kịp công việc, Madison lập một tài liệu Google Docs, liên tục ghi lại những thuật ngữ chưa hiểu rồi dành hàng tiếng sau giờ làm để tự tìm hiểu. "Bạn phải có khả năng tự đứng vững và cam kết tự học thêm ngoài giờ", cô nói.

Tuy nhiên, không phải ai cũng cho rằng xuất phát điểm ngoài ngành kỹ thuật là trở ngại lớn đối với Madison.

Madison thăng tiến nhanh tại Nvidia nhưng được cho chưa đủ sức để thay thế cha. Ảnh: News1.

Một đồng nghiệp tại Nvidia đánh giá cô hoàn toàn có thể tham gia các cuộc thảo luận chuyên sâu về công nghệ dù không được đào tạo bài bản về kỹ thuật. Người này nhấn mạnh vai trò của Madison là góp phần định hình cách Nvidia đưa công nghệ ra thị trường.

Một đối tác của Nvidia thường xuyên làm việc với Madison cũng đánh giá cao vai trò của cô trong việc thành lập Alliance for OpenUSD, liên minh phát triển tiêu chuẩn công nghệ, cũng như điều phối các cuộc thảo luận kỹ thuật giữa các thành viên.

“Cô ấy có kiến thức vừa sâu vừa rộng, và chắc chắn am hiểu về kỹ thuật”, người này nhận xét.

Theo hồ sơ thường niên của Nvidia, tổng thu nhập và đãi ngộ của Madison trong năm tài chính gần nhất đạt 1,23 triệu USD (khoảng 32 tỷ đồng).

Cô không phải thành viên duy nhất trong gia đình Jensen Huang làm việc tại tập đoàn. Em trai cô, Spencer Huang, hiện là giám đốc quản lý sản phẩm trong lĩnh vực robot, nhưng được nhận xét là kín tiếng và ít xuất hiện hơn chị gái.

Sau khi Jensen Huang từ chức, Nvidia hiện bổ nhiệm Giám đốc tài chính Colette Kress làm CEO tạm quyền, đồng thời tìm kiếm ứng viên kế nhiệm chính thức cả trong và ngoài công ty.