Con gái Ivanka Trump thu hút chú ý trong lễ đón ông Tập Cận Bình

Arabella Kushner, 15 tuổi, thu hút sự chú ý khi cùng mẹ Ivanka Trump tham dự các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 24/9.

Tại lễ đón ở Nhà Trắng, Arabella mặc đầm trắng và ngồi trong hàng ghế đầu cùng mẹ. .

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngồi ở vị trí đầu tiên, tiếp đến là Đệ nhị Phu nhân Usha Vance và Ivanka Trump. Arabella ngồi cạnh mẹ, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ở phía bên kia

Tối cùng ngày, Arabella tiếp tục xuất hiện tại quốc yến do Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức để chiêu đãi phái đoàn Trung Quốc.

Cô mặc đầm đen hai dây, để lộ phần lưng, búi tóc và sử dụng trang sức gồm dây chuyền cùng khuyên tai dáng dài.

Arabella được xếp ngồi cùng bàn với mẹ và Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Brett Kavanaugh, gần bàn của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Sự xuất hiện của Arabella trong sự kiện ngoại giao cấp cao này đặc biệt được chú ý bởi cô từng tạo dấu ấn tại Trung Quốc từ khi còn nhỏ.

Tháng 4/2017, trong chuyến thăm Mỹ đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình dưới nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump, Arabella khi đó mới 5 tuổi đã cùng em trai Joseph biểu diễn một bài dân ca Trung Quốc trước ông Tập và phu nhân Bành Lệ Viện.

Cuối năm đó, khi Tổng thống Donald Trump thăm Trung Quốc, ông cho vợ chồng ông Tập xem video Arabella hát bằng tiếng Trung và đọc Tam Tự Kinh, một tác phẩm giáo dục truyền thống dành cho trẻ em Trung Quốc.

Màn trình diễn giúp Arabella nhận được sự quan tâm lớn tại Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khi đó gọi cô là "tiểu sứ giả hữu nghị Trung - Mỹ" và cho biết Arabella được nhiều người Trung Quốc yêu mến.

Arabella bắt đầu học tiếng Trung từ một bảo mẫu người Trung Quốc khi mới 16 tháng tuổi. Ivanka Trump từng đưa con gái tham dự một sự kiện mừng Tết Nguyên đán do Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington tổ chức vào đầu năm 2017.

Gần 10 năm sau, Arabella một lần nữa xuất hiện trong một sự kiện có sự hiện diện của lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc.

Lần này, cô không còn là cô bé 5 tuổi hát dân ca trước ông Tập, mà đã trở thành một thiếu nữ 15 tuổi ngồi trong quốc yến tại Nhà Trắng.