Con gái Hồng Đào chăm sóc mẹ những ngày nằm trên giường bệnh

Mới đây, nghệ sĩ Hồng Đào thu hút sự chú ý khi có những chia sẻ đầy xúc động về biến cố sức khỏe từng trải qua, đặc biệt là tình cảm của con gái dành cho mình trong những ngày nằm trên giường bệnh. Những ký ức tưởng chừng đã lùi xa một lần nữa ùa về khi nữ nghệ sĩ trở lại màn ảnh rộng với vai diễn trong Ngày Con Còn Mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Nghệ sĩ Hồng Đào thu hút sự chú ý khi có những chia sẻ đầy xúc động về biến cố sức khỏe từng trải qua.

Trong dự án điện ảnh lần này, Hồng Đào đảm nhận vai bà Tím, một người mẹ chịu nhiều tổn thương, dồn nén cảm xúc và luôn mang trong lòng những âu lo dành cho con cái. Đáng chú ý, nhân vật có độ tuổi tương đồng với nữ nghệ sĩ ngoài đời giúp Hồng Đào tìm thấy nhiều sự đồng cảm trong quá trình hóa thân.

Hồng Đào thừa nhận những thăng trầm cuộc sống, đặc biệt là biến cố bạo bệnh trong quá khứ đã trở thành chất liệu cảm xúc quan trọng để cô thể hiện vai diễn. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Nhận vai bà Tím cùng tuổi với Hồng Đào ngoài đời, tôi từng trải qua những biến cố sức khỏe. Trong phim có những phân đoạn tôi mang lại ký ức, kinh nghiệm từng trải của bản thân - thứ kinh nghiệm bệnh tật tôi mong không ai phải trải qua để thể hiện nhân vật".

Đặc biệt, Hồng Đào còn tiết lộ câu chuyện ít người biết về con gái lớn. Dù hai mẹ con có những khác biệt trong tính cách, nhưng khi nữ nghệ sĩ lâm bệnh, chính con gái lại là người dành nhiều thời gian ở bệnh viện để chăm sóc mẹ.

Hồng Đào còn tiết lộ câu chuyện ít người biết về con gái lớn.

Hồng Đào xúc động kể: "Tôi từng tâm sự với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: không hiểu sao mỗi lần nhìn vào mắt Phương Anh Đào, tôi không thể kìm nén được cảm xúc. Phương Anh Đào có đôi mắt to rất giống đứa con gái lớn của tôi. Hai mẹ con tôi ngoài đời vốn không mấy hợp tính, nhưng lúc tôi bệnh nằm viện, con bé lại là người nằm dài trong bệnh viện chăm sóc tôi nhiều nhất".

Chính sự tận tụy của con gái trong những ngày khó khăn đã trở thành ký ức đặc biệt đối với Hồng Đào. Nữ nghệ sĩ cũng cho biết đôi khi, bên cạnh kịch bản có sẵn, cô mượn những trải nghiệm thực tế của cuộc đời mình để truyền tải cảm xúc cho nhân vật.

Ở độ tuổi U70, Hồng Đào tiếp tục chứng minh tình yêu dành cho nghệ thuật khi trở lại điện ảnh cùng Phương Anh Đào, NSƯT Lê Thiện, Nguyên Thảo, Ma Ran Đô và nhiều diễn viên khác. Với nữ nghệ sĩ, vai bà Tím không đơn thuần là một vai diễn mới mà còn là cơ hội để cô nhìn lại những ký ức sâu sắc về tình mẫu tử, đặc biệt là tình yêu thương mà con gái đã dành cho mình trong những ngày đối diện bệnh tật.

Ở độ tuổi U70, Hồng Đào tiếp tục chứng minh tình yêu dành cho nghệ thuật khi trở lại điện ảnh.