Con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh: Được gọi là Hoa hậu nhí, mẹ nuôi dạy theo phương pháp đặc biệt

Hoa hậu Hà Kiều Anh và doanh nhân Huỳnh Trung Nam có 3 người con chung: 2 con trai và 1 cô con gái. Sinh con gái khi đã bước sang tuổi 40, Hà Kiều Anh không vì thế mà nuông chiều con gái hơn.

Chị áp dụng cách đào tạo các con theo đúng phương pháp mà mẹ chị từng dạy chị: “Hồi Kiều Anh còn nhỏ, không có thời gian nào rảnh, đi học văn hóa về là đạp xe lên câu lạc bộ văn hóa phụ nữ, rồi đi học thêm may vá, làm bánh, nấu ăn, cắm bông, rồi học thêm toán, lý, hóa, Anh văn.

Hình như việc đó đã ăn sâu vào mình cho nên mình lại áp dụng lên những đứa con, bắt tụi nó cũng học như vậy. Con gái thì học nhiều kỹ năng sống, con trai phải chú tâm học văn hóa, thể thao”.

Viann Huỳnh sở hữu nhiều nét đẹp từ mẹ - Hoa hậu Hà Kiều Anh.

Với cách đào tạo của mẹ, Viann Huỳnh không chỉ được biết tới là một cô công chúa nhỏ xinh xắn mà còn giỏi trong rất nhiều bộ môn nghệ thuật, thể thao: Vẽ tranh, múa, bơi lội, đàn tỳ bà, cưỡi ngựa…

Ở tuổi 11, Viann sở hữu chiều cao ấn tượng, gương mặt cô bé được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố và mẹ. Nổi bật với đôi mắt to tròn, nụ cười ngọt ngào và vóc dáng cao ráo, Viann Huỳnh được nhiều người gọi bằng danh xưng Hoa hậu nhí.

Tuy nhiên, Hoa hậu Hà Kiều Anh luôn nhắc nhở con: “Con có thể đẹp nhưng điều khiến con được yêu thương lâu dài là cách con đối xử với người khác và cách con sống”.