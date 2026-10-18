Con gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng đại gia giờ xinh như thiên thần, đi mua sắm không cần nhìn giá

Khi cả bố lẫn mẹ đều sở hữu ngoại hình thu hút, những em bé sinh ra cũng dễ khiến mọi người xuýt xoa bởi vẻ đáng yêu và nét đẹp được di truyền từ đấng sinh thành. Mới đây, con gái út của Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo tiếp tục khiến dân tình thích thú khi xuất hiện với gương mặt bụ bẫm, xinh xắn, được nhận xét là thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ.

Cụ thể, trên trang cá nhân Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo, bà mẹ khoe hình ảnh cô con gái út của gia đình đang ở khu mua sắm.

Con gái Thu Thảo càng lớn càng xinh yêu, duyên dáng đúng chuẩn tiểu thư nhà tài phiệt.

Hot mom 3 con hài hước chú thích cho bức ảnh "Shopping (mua sắm) không cần nhìn giá, chỉ cần nhìn xem bà còn đứng đó không". Qua đó thấy được đủ độ cưng chiều của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và bà cho dành cho công chúa út của gia đình.

Trong bức ảnh, bé út có vóc dáng bụ bẫm, tay chân chắc chắn và gương mặt vô cùng dễ thương. Cô nhóc sở hữu trọn vẹn những nét đẹp của người mẹ hoa hậu (thậm chí còn từng lọt vào Top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á do chuyên trang sắc đẹp quốc tế TC Candler công bố vào năm 2019) và bố tổng giám đốc Tín Nguyễn như chiếc mũi cao, khuôn miệng xinh chúm chím.

Con gái út Đặng Thu Thảo diện chiếc váy màu xanh đang đẩy giỏ hàng để mua sắm. Có lẽ đây là lần hiếm hoi mẹ 3 con công khai ái nữ nhỏ của gia đình.

Được biết, con gái út Hoa hậu Đặng Thu Thảo hiện vẫn chưa được tiết lộ tên, sinh vào tháng 9/2024. Nhóc tỳ vừa bước qua tuổi thứ 2.

So với hai anh chị lớn là Sophie (sinh năm 2018) và Liam (sinh năm 2020), em bé út ít được mẹ Thảo khoe hình trên mạng xã hội hơn. Thậm chí nhóc tỳ chào đời vào tháng 9 nhưng mãi tận tháng 10 mọi người mới biết tới thông qua lời chào của nàng hậu.

Diện mạo thiên thần của cô bé lúc được công bố.

"Cảm ơn em đã đến với gia đình, từ ngày có thêm em cả nhà ngập tràn niềm vui, trộm vía nặn thế nào mà em có nét vừa giống chị và cũng vừa giống anh. Yêu em bé nhỏ xíu của cả nhà thật nhiều" - bà mẹ cho biết.

Cùng ngắm thêm những hình ảnh xinh xắn, đáng yêu của công chúa út nhà Hoa hậu Đặng Thu Thảo bên các anh chị:

Vì là con út trong gia đình nên nhóc tỳ được bố mẹ và anh chị đặc biệt dành yêu thương.

Lần hiếm hoi Hoa hậu Việt khoe ảnh chụp mặc áo dài cùng ái nữ nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo nuôi con "mát tay" nên khi nhìn vóc dáng của tiểu công chúa, mẹ bỉm nào cũng phải mê mẩn.

Cô bé có sống mũi cao, da trắng và một mái tóc rất dày.

Em bé út chính là lý do khiến hot mom vẫn chưa quay trở lại nhiều với công việc.