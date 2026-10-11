Con gái H'Hen Niê mới 1 tuổi đã cao 80 cm, được nhận xét 'mặt giống bố, chân dài như mẹ'

Mới đây, H'Hen Niê đăng tải bức ảnh chụp cùng con gái Harley kèm dòng trạng thái: "Like mother, like daughter" (tạm dịch: Mẹ nào con nấy). Trong ảnh, hai mẹ con diện trang phục đồng điệu, thu hút sự chú ý bởi khoảnh khắc gần gũi và đôi chân dài của cô bé một tuổi.

H'Hen Niê tiết lộ con gái 1 tuổi hiện cao 80 cm. Theo thông tin nàng hậu được chia sẻ, chỉ số này thuộc nhóm cao đối với bé gái cùng độ tuổi khi đối chiếu với tiêu chuẩn tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới.

"Em Harley 1 tuổi được 80 cm nè cả nhà ạ. Theo chia sẻ thì em thuộc nhóm rất cao đối với bé nữ so với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Mẹ Hen nghe thì cũng vui vui mà cũng lo lo, không biết sau này đến tuổi trưởng thành em sẽ cao bao nhiêu nhỉ?", cô viết.

H'Hen Niê khiến fan thích thú với khoảnh khắc "đọ" chân dài cùng con gái 1 tuổi.

Vốn sở hữu vóc dáng nổi bật, H'Hen Niê mong con gái sau này có chiều cao như mẹ. "Với mẹ Hen thì thích em đâu đó tầm 1m75 đổ xuống, cỡ mẹ Hen là okila nè", người đẹp hài hước cho biết.

Chia sẻ của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Nhiều khán giả cho rằng Harley thừa hưởng những nét nổi bật từ cả bố lẫn mẹ. Một số bình luận đáng chú ý gồm: "Mặt giống bố, chân dài giống mẹ là tuyệt vời rồi"; "Bé Harley tương lai sẽ cao hơn mẹ Hen nha"; "Trộm vía em được thừa hưởng gene chiều cao của mẹ".

Siêu mẫu Xuân Lan cũng để lại lời nhắn ngắn gọn: "Oki nha", như một cách hưởng ứng mong muốn của H'Hen Niê về chiều cao tương lai của con gái.

Từ ngày có Harley, H'Hen Niê dành nhiều thời gian ghi lại từng thay đổi nhỏ của con. Nàng hậu không xây dựng hình ảnh con gái theo hướng chỉn chu trước ống kính mà ngược lại, cô thoải mái chia sẻ cả những khoảnh khắc "khó đỡ" nhất của Harley.

Chính những khoảnh khắc tự nhiên này khiến những câu chuyện về gia đình H'Hen Niê trở nên gần gũi, cũng giống như cuốn nhật ký nhỏ ghi lại hành trình trưởng thành của bé Harley.

Harley tên thật là Mộc Đan, là con đầu lòng của H'Hen Niê và nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi. Từ khi con chào đời, nàng hậu thường xuyên chia sẻ những dấu mốc trong quá trình phát triển của bé.

Trước đó, hồi giữa tháng 9, vợ chồng H'Hen Niê đưa Harley về quê ngoại Đắk Lắk tổ chức lễ thôi nôi theo nghi thức truyền thống. Nàng hậu cho biết, muốn con gặp gỡ họ hàng bên ngoại, bởi từ khi chào đời, cô bé chưa có nhiều dịp về quê.

Trong chuyến đi, Harley được ông bà ngoại dành nhiều thời gian chăm sóc. H'Hen Niê từng kể bố cô thường xuyên bế cháu, đưa cô bé đi chơi trong những ngày gia đình sum họp. Hình ảnh Harley vui vẻ bên người thân nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

H'Hen Niê chia sẻ em bé Harley tròn 1 tuổi.