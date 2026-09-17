Con gái H'Hen Niê gây chú ý trong tiệc thôi nôi

Mới đây, H'Hen Niê chia sẻ những khoảnh khắc trong tiệc thôi nôi của con gái đầu lòng Niê Nguyễn Mộc Đan, tên thân mật là Harley. Theo chia sẻ từ người đẹp Ê-Đê, nghi thức thôi nôi của con gái được thực hiện theo phong tục truyền thống. Các thành viên trong đại gia đình cùng diện trang phục thổ cẩm, chúc mừng cột mốc đầu đời của bé Harley.

Ngoài không gian tiệc độc đáo, phần bốc đồ dự đoán nghề nghiệp tương lai của bé Harley cũng khiến fan thích thú. "Tiết mục bốc đồ của em Harley được ba Khôi, mẹ Hen cổ vũ nhiệt tình và thật là bất ngờ", H'Hen Niê chia sẻ.

H'Hen Niê chia sẻ: "Cổ không có ngại hay sợ cả nhà ơi, rất tự tin nè. Mẹ Hen bất ngờ quá, tưởng cũng phải o e này nọ cơ... yêu quá Harley ơi".

Không gian tiệc thôi nôi đậm chất văn hóa Ê-đê của con gái H'Hen Niê.

Đáng chú ý, trong số các vật dụng được chuẩn bị, Harley chọn thước dây và máy tính. Từ lựa chọn ngẫu nhiên này, MC dẫn dắt vui vẻ dự đoán cô bé có thể theo đuổi lĩnh vực kiến trúc hoặc công việc liên quan đến tính toán trong tương lai.

Một thú vị không kém đó là trong số những món đồ đặt trước Harley còn có vương miện trị giá 2,7 tỷ đồng mà H'Hen Niê nhận khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Tuy nhiên, cô bé không có lựa chọn món đồ đặc biệt của mẹ. Trước phản ứng của con gái, H'Hen Niê hài hước nói: "Em Harley không có cảm xúc với vương miện của mẹ Hen".

Bé Harley chọn thước dây, bàn tính nhưng bỏ qua vương miện của mẹ Hen.

Trong bữa tiệc, Tuấn Khôi dành lời cảm ơn đến H'Hen Niê vì đã sinh cho anh một cô con gái đáng yêu và cùng anh vun xây tổ ấm. "Cảm ơn em H'Hen Niê vì đã mang đến cho anh và gia đình một thiên thần tuyệt vời. Anh tự tin rằng sau này, cứ mỗi lần sinh nhật con gái, anh sẽ luôn chuẩn bị một món quà dành tặng riêng cho em", Tuấn Khôi khoe.

Ông xã H'Hen Niê mong rằng khi trưởng thành, Harley sẽ hiểu ngày 17/9 không chỉ là sinh nhật của mình mà còn là ngày đặc biệt đối với ba mẹ. Anh nhắn gửi: "Anh muốn sau này khi con lớn lên, con sẽ hiểu rằng ngày 17/9, sinh nhật của con, từng là một ngày thật tuyệt vời của cả ba và mẹ – ngày em bé Harley Niê Nguyễn Mộc Đan chào đời. Ba cũng muốn kể cho con biết mẹ đã dũng cảm, phi thường thế nào khi đưa con đến thế giới này".

Biểu cảm đáng yêu của Harley trong tiệc mừng 1 tuổi.

Tuấn Khôi gửi lời cảm ơn vợ trong ngày con gái tròn một tuổi.

Vợ chồng H'Hen Niê nhiệt tình cổ vũ và bất ngờ trước lựa chọn của con gái.