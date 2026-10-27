Con gái gần 60 năm mong tìm được nơi cha yên nghỉ

Từ ngày 25-30/10, Công an tỉnh Nghệ An triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN﻿ thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đợt 2 tại một điểm tập trung ở phường Trường Vinh. Trong đợt này, tỉnh dự kiến thu nhận mẫu của hơn 3.500 thân nhân, góp phần bổ sung dữ liệu phục vụ quá trình tìm kiếm, xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trung tá Chu Chí Quốc - Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An, chia sẻ: “Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Công an tỉnh thành lập 4 tổ công tác. Một tổ tiếp nhận mẫu tại điểm cố định ở phường Trường Vinh; 3 tổ lưu động đến tận nhà lấy mẫu đối với khoảng 80 trường hợp tuổi cao, sức yếu, đi lại khó khăn”.

Tại các địa phương, lực lượng Công an phối hợp với quân sự, y tế và các tổ chức liên quan bố trí phương tiện đưa đón thân nhân liệt sĩ﻿ đến điểm lấy mẫu. Với những gia đình đã nhiều năm mòn mỏi tìm kiếm người thân, mỗi chuyến xe không chỉ đưa họ đến nơi thu nhận mẫu sinh phẩm mà còn mang theo niềm hy vọng.

Bà Nguyễn Thị Ngại (84 tuổi, trú xã Giai Lạc, Nghệ An) - em gái liệt sĩ Nguyễn Khắc Ái, cùng con gái liệt sĩ là Nguyễn Thị Lân (59 tuổi), được địa phương bố trí xe đưa đi lấy mẫu ADN, vượt quãng đường gần 100km. “Tôi tuổi đã cao, đi lại khó khăn nhưng được các chiến sĩ công an đến tận nhà đón, đưa đi bằng ô tô, lại có nhân viên y tế chăm sóc dọc đường nên gia đình vô cùng yên tâm”, bà Ngại xúc động.﻿

Liệt sĩ Nguyễn Khắc Ái﻿, sinh năm 1940, hy sinh năm 1969 tại chiến trường Khe Sanh, Quảng Trị khi con gái Nguyễn Thị Lân mới tròn 2 tuổi. Bà lớn lên bằng những câu chuyện bà nội kể về người cha đã mãi mãi nằm lại chiến trường, chưa một lần được cha ôm vào lòng. Gần 60 năm qua, gia đình vẫn mòn mỏi kiếm tìm nơi ông yên nghỉ. “Tôi chỉ mong tìm được cha, đưa cha trở về với quê hương, dòng tộc”, bà Lân nghẹn ngào.

Tổ công tác lưu động trực tiếp đến tận nhà thu nhận mẫu ADN đối với những trường hợp tuổi cao, sức yếu, đi lại khó khăn.

Trung tá Chu Chí Quốc cho hay, việc thu nhận mẫu ADN nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh, xác minh danh tính liệt sĩ chưa rõ thông tin. Qua đó, mở thêm hy vọng giúp các gia đình tìm lại người thân sau hàng chục năm mòn mỏi kiếm tìm.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, từ ngày 25/6 đến 1/7/2026, địa phương đã thu nhận mẫu ADN của 17.831 thân nhân liệt sĩ, đạt 89,7% kế hoạch. Kết quả này tạo cơ sở quan trọng cho quá trình đối sánh dữ liệu, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Toàn tỉnh hiện có 116 nghĩa trang với 21.324 mộ liệt sĩ. Trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Nghệ An đã lấy hơn 2.100 mẫu tại 28 nghĩa trang, hoàn thành việc lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang sớm hơn kế hoạch 6 tháng. Đầu tháng 10/2026, Công an tỉnh Nghệ An khánh thành hệ thống giám định ADN tại Phòng Kỹ thuật hình sự. Hệ thống được đưa vào hoạt động nhằm nâng cao năng lực giám định tại địa phương, phục vụ công tác điều tra, xác minh nhân thân và xây dựng ngân hàng ADN theo Đề án 06.