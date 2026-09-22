Con gái Đỗ Mỹ Linh diện váy 20 triệu đồng gây chú ý

Mới đây, bé Titi - con gái hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang được khen ngộ nghĩnh đáng yêu khi diện chiếc đầm hàng hiệu xa xỉ cùng bố mẹ xem bóng đá trên sân Hàng Đẫy.

Nhóc tì gây chú ý với chiếc đầm màu hồng phấn thuộc dòng váy trẻ em của Fendi, mang phom balloon bồng nhẹ, được may bằng poplin cotton màu hồng, kết hợp cổ áo organza trắng. Điểm nhấn của váy là túi ngực nhỏ thêu logo Fendi, hàng cúc phía trước và phần eo có chun. Sản phẩm được sản xuất tại Italy, sử dụng cotton, lụa và các chi tiết từ xà cừ. Mẫu đầm này có giá 790 USD (hơn 20 triệu đồng).

Trong những video ghi trên sân, con gái Đỗ Mỹ Linh liên tục gây chú ý bởi những biểu cảm ngộ nghĩnh. Nhiều khán giả nhận xét Titi càng lớn càng xinh xắn, có vẻ ngoài lém lỉnh, đáng yêu.

Đây là một trong những lần hiếm hoi Titi diện trang phục hàng hiệu xa xỉ. Trước đó, Đỗ Mỹ Linh thường lựa chọn những bộ quần áo có kiểu dáng đơn giản, giá bình dân cho con gái. Tủ đồ của nhóc tì chủ yếu là những thiết kế trẻ trung, dễ mặc, phù hợp với các hoạt động thường ngày.