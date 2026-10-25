Con gái David Beckham bị cấm trang điểm ở trường

Harper Beckham không hài lòng khi trường cấm học sinh trang điểm và liên tục đề nghị mẹ gọi điện xin phép trở thành ngoại lệ. Ở tuổi 15, con gái út của David và Victoria Beckham cũng được cho là đang chuẩn bị xây dựng thương hiệu mỹ phẩm riêng, với khoản đầu tư hơn 3 triệu USD từ mẹ, theo Hello!.

Harper Beckham muốn trang điểm khi đến trường

Harper Beckham sớm bộc lộ niềm yêu thích với mỹ phẩm và làm đẹp giống mẹ. Tuy nhiên, sở thích này vấp phải quy định tại trường học. Cô bé Gen Alpha này không được phép trang điểm khi đến lớp.

Trong cuộc trò chuyện với nhà báo Zanna Roberts Rassi trên chương trình Commuter Beauty (17/10), Victoria kể rằng con gái út có khả năng tự trang điểm khá tốt. Gần đây, Harper nói với mẹ rằng nhà trường không cho phép cô sử dụng mỹ phẩm khi đi học.

Theo lời Victoria, Harper phản ứng bằng câu hỏi: “Tại sao họ không muốn con trông đẹp nhất?”. Cô thậm chí liên tục đề nghị mẹ gọi điện cho nhà trường để xin thay đổi quy định.

Harper Beckham không muốn tuân thủ quy định cấm trang điểm ở trường. Ảnh: Gillbert Flores.

Câu chuyện cho thấy Harper chủ động thể hiện quan điểm về cách xuất hiện của bản thân. Dù mẹ là nhà thiết kế thời trang kiêm doanh nhân ngành làm đẹp, cô vẫn phải tuân thủ quy định của trường học.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Today with Jenna & Sheinelle, Victoria tiết lộ rằng Harper từng chuẩn bị 2 bài thuyết trình PowerPoint về mong muốn cá nhân. Một bài trình bày lý do muốn xây dựng thương hiệu làm đẹp riêng, bài còn lại nhằm xin phép được uốn tóc.

Victoria cho biết sẵn sàng thảo luận về ý tưởng kinh doanh khi con gái trưởng thành hơn. Tuy nhiên, nhà thiết kế cũng nhấn mạnh việc học vẫn là ưu tiên của con gái, nhất là khi cô chuẩn bị bước vào các kỳ thi.

“Harper yêu thích làm đẹp và chăm sóc da từ khi còn nhỏ. Cô bé thường ngồi trên đùi khi tôi làm tóc và trang điểm. Con cũng thích tham dự các cuộc họp phát triển sản phẩm cùng mẹ”, Victoria chia sẻ.

Thành lập thương hiệu mỹ phẩm riêng

Bên cạnh câu chuyện về quy định trang điểm ở trường, Harper được cho là đang chuẩn bị bước vào lĩnh vực kinh doanh làm đẹp với thương hiệu mang tên Harlo by Harper. Dự án hướng đến các sản phẩm chăm sóc da, đặc biệt phục vụ nhóm khách hàng trẻ có làn da dễ nổi mụn.

Theo hồ sơ doanh nghiệp được công bố, Victoria Beckham đầu tư hơn 3 triệu USD vào dự án thông qua công ty H7B Ltd trong giai đoạn từ khi thành lập năm 2024 đến hết năm 2025. Hồ sơ cũng ghi nhận công ty có nghĩa vụ nợ khoảng 3,4 triệu USD, với thời hạn thanh toán trong vòng một năm, Women's Wear Daily (WWD) đưa tin.

H7B Ltd được Victoria Beckham thành lập cùng cộng sự Oliver Shipton, người tham gia hoạt động kinh doanh của thương hiệu Victoria Beckham Beauty. Tên công ty được cho là lấy cảm hứng từ tên đầy đủ của Harper Seven Beckham.

Victoria Beckham rót vốn vào thương hiệu làm đẹp của con gái. Ảnh: @victoriabeckham/IG.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu Harlo by Harper tại Mỹ được nộp ngày 3/6. Danh mục sản phẩm dự kiến bao gồm mỹ phẩm, nước hoa, sản phẩm chăm sóc da, chống nắng, chăm sóc tóc và các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc da mụn.

Thương hiệu được cho là có thể ra mắt vào năm 2027, song gia đình Beckham chưa chính thức công bố kế hoạch kinh doanh. Ý tưởng phát triển dòng chăm sóc da được cho là gắn với trải nghiệm cá nhân của Harper. Trong cuộc trò chuyện với doanh nhân Emma Grede, Victoria kể con gái gặp vấn đề về da sau khi sử dụng những sản phẩm làm đẹp không phù hợp.

Tình trạng nghiêm trọng đến mức Harper phải tìm đến bác sĩ da liễu. Victoria cho biết con gái từng có làn da đẹp nhưng bị cuốn hút bởi các thương hiệu mỹ phẩm và sử dụng nhiều sản phẩm không phù hợp.

Victoria Beckham có kinh nghiệm trong lĩnh vực này khi ra mắt Victoria Beckham Beauty năm 2019, bên cạnh thương hiệu thời trang mang tên mình. Harper cũng có cơ hội tiếp xúc với quá trình phát triển sản phẩm thông qua các cuộc họp cùng mẹ.