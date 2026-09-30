Con gái cựu nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ hiến tạng cứu người

Ca phẫu thuật hiến tạng chị B.H.A., 52 tuổi, người đã có 33 năm công tác tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Ngày 20/9, chị nhập viện điều trị sau khi xuất hiện các triệu chứng bất thường. Bệnh diễn biến nặng. Sau 3 lần đánh giá theo quy định, hội đồng chuyên môn xác định chị đã chết não. Giữa nỗi đau quá lớn và sự mất mát quá đột ngột, gia đình chị đã đưa ra một quyết định đầy nhân văn: hiến tạng của chị để cứu những người bệnh khác.

Hai quả thận được ghép cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Lá gan được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để ghép cho một bệnh nhân suy gan nặng. Nghĩa cử của gia đình chị đã trao cho ba người bệnh có thêm một cơ hội được sống.

Gia đình, người thân và các đồng nghiệp xúc động trước giờ phút sinh ly tử biệt.

Điều khiến câu chuyện càng xúc động hơn khi chị B.H.A. là con gái của bà Vũ Hồng Nhu, một trong những nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ từng tham gia chiến đấu chống Đế quốc Mỹ đánh phá ra miền Bắc khi mới 15 tuổi. Đó chính là một sự tiếp nối của lòng nhân ái và tinh thần cống hiến.