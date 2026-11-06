Con gái Chủ tịch Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tiếp tục bị bán giải chấp 2,3 triệu cổ phiếu

Con gái Chủ tịch PNJ liên tiếp bị bán giải chấp cổ phiếu

Ngày 5/11, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã ck: PNJ) công bố thông tin về kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ.

Theo đó, bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT tiếp tục bị bán giải chấp 2,3 triệu cổ phiếu PNJ trong phiên 4/11 theo phương thức khớp lệnh. Trước giao dịch, bà Giao sở hữu gần 10 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng 1,93% vốn điều lệ doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu bà nắm giữ giảm còn 7,5 triệu đơn vị, tương đương 1,47% vốn điều lệ.

Đây là lần thứ ba trong vòng một tháng cổ phiếu của bà Giao bị bán giải chấp, với tổng khối lượng hơn 7 triệu đơn vị. Trước đó, ngày 8/10, bà bị bán giải chấp 2,94 triệu cổ phiếu; đến ngày 30/10 tiếp tục bị bán giải chấp 1,8 triệu cổ phiếu.

Tạm tính theo mức giá giao dịch bình quân 14.800 đồng/cổ phiếu trong phiên 4/11, số cổ phiếu bị bán giải chấp trong đợt mới nhất có giá trị khoảng 34 tỷ đồng.

Sau giao dịch mới nhất, tổng lượng cổ phiếu PNJ do bà Giao và những người có liên quan nắm giữ còn hơn 33,57 triệu đơn vị, tương ứng 6,56% vốn điều lệ.

Trong đó, bà Cao Thị Ngọc Dung sở hữu hơn 15 triệu cổ phiếu, chiếm 2,93% vốn điều lệ. Bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT PNJ và là chị gái bà Giao, nắm giữ hơn 11 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,15% vốn điều lệ. Việc bà Giao liên tiếp bị bán giải chấp diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PNJ trải qua nhịp giảm sâu trên thị trường chứng khoán.

Từ vùng đỉnh khoảng 85.000 đồng/cổ phiếu hồi cuối tháng 1/2026, thị giá PNJ đã giảm về quanh 15.000 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 6/11, tương đương mức giảm khoảng 82%. Đà giảm mạnh khiến vốn hóa thị trường của PNJ chỉ còn khoảng 7.650 tỷ đồng.

Lãi 9 tháng giảm 71%

Diễn biến thị giá diễn ra cùng thời điểm kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có nhiều thay đổi đáng chú ý. Trong quý III/2026, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của PNJ đạt gần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, PNJ lỗ sau thuế gần 258 tỷ đồng, trái ngược với mức lợi nhuận 496 tỷ đồng ghi nhận trong quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 32.704 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp giảm mạnh 36% so với cùng kỳ, xuống còn 3.383 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 471 tỷ đồng, giảm 71% so với mức 1.610 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra ngày 21/10, cổ đông PNJ đã thông qua kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2026. Theo đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 39.057 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến âm 6.271 tỷ đồng. PNJ dự kiến ghi nhận khoản lỗ lớn trong năm 2026 do trích lập dự phòng 7.071 tỷ đồng liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa.