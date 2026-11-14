Con gái Chủ tịch Thép Nam Kim lần đầu đăng ký mua cổ phiếu NKG

Theo thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM ngày 13/11, bà Hồ Uyển Nhi đã đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu NKG của CTCP Thép Nam Kim (HoSE: NKG).

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 18/11 đến 16/12/2026 thông qua phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh. Mục đích giao dịch được công bố là đầu tư tài chính cá nhân.

Với giá đóng cửa 12.350 đồng/cổ phiếu trong phiên 13/11, số cổ phiếu bà Nhi đăng ký mua có giá trị thị trường khoảng 62 tỷ đồng. Con số này cao hơn 12 tỷ đồng so với mức 50 tỷ đồng nếu tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Con gái Chủ tịch Thép Nam Kim dự kiến chi hơn 60 tỷ đồng gom cổ phiếu NKG.

Bà Hồ Uyển Nhi là con ruột của ông Hồ Minh Quang, Chủ tịch HĐQT Thép Nam Kim. Trước giao dịch, bà Nhi chưa sở hữu cổ phiếu NKG nào. Nếu hoàn tất mua vào toàn bộ số lượng đã đăng ký, bà sẽ nắm giữ 5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 1,02% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Trong khi đó, ông Hồ Minh Quang hiện sở hữu 78,15 triệu cổ phiếu NKG, tương ứng 15,87% vốn điều lệ. Với tỉ lệ này, ông Quang là cổ đông lớn nhất tại Thép Nam Kim.

Trước bà Nhi, người con trai của Chủ tịch HĐQT Thép Nam Kim, ông Hồ Minh Phát cũng từng thực hiện các giao dịch mua vào cổ phiếu NKG với khối lượng lớn trong năm nay.

Cụ thể, ông Hồ Minh Phát đã mua tổng cộng 10 triệu cổ phiếu NKG qua hai đợt trong tháng 2 và tháng 4/2026, qua đó nâng tỉ lệ sở hữu từ 1,12% lên 2,23% vốn điều lệ. Sau các giao dịch, ông Phát trở thành cổ đông sở hữu 10 triệu cổ phiếu tại doanh nghiệp.

Tiếp theo đó, sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10% của Thép Nam Kim hoàn tất ngày 18/6/2026, ông Hồ Minh Phát được nhận thêm khoảng 1 triệu cổ phiếu NKG trên số lượng 10 triệu cổ phiếu đang sở hữu. Qua đó, lượng cổ phiếu của ông Phát đạt khoảng 11 triệu đơn vị. Đợt phát hành này cũng giúp NKG tăng số cổ phiếu lưu hành từ 447,57 triệu lên 492,32 triệu cổ phiếu.

Nếu bà Hồ Uyển Nhi hoàn tất giao dịch đăng ký lần này, hai người con của ông Quang sẽ nắm tổng cộng 16 triệu cổ phiếu NKG, tương đương khoảng 3,25% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, hai người con của ông Quang hiện tại đều không giữ các vị trí cấp cao trong HĐQT hay Ban điều hành.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026, NKG ghi nhận doanh thu thuần đạt 12.884 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 252 tỷ đồng, tăng hơn 124% so với cùng kỳ và hoàn thành 63% mục tiêu lợi nhuận theo kế hoạch cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 20.021 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản tập trung chủ yếu vào hàng tồn kho với giá trị 6.354 tỷ đồng, chiếm 32% tổng tài sản. Lượng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn cũng tăng 82% so với đầu năm, đạt mức 3.042 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tính đến cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của NKG đạt 8.635 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm. Trong đó, cơ cấu nợ tập trung chủ yếu vào nợ vay ngắn hạn với 6.214 tỷ đồng.