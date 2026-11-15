Con gái Chủ tịch Thép Nam Kim đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu

CTCP Thép Nam Kim (HoSE: NKG) vừa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ. Theo đó, bà Hồ Uyển Nhi, con gái ông Hồ Minh Quang, Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp, đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu NKG trong thời gian từ ngày 18/11 đến 16/12.

Hiện bà Uyển Nhi chưa sở hữu cổ phiếu nào tại Thép Nam Kim. Nếu hoàn tất giao dịch, bà sẽ nắm giữ 5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 1,02% vốn điều lệ công ty.

Tạm tính theo thị giá 12.350 đồng/cổ phiếu tại phiên giao dịch ngày 13/11, số tiền bà Nhi cần chi để thực hiện thương vụ vào khoảng 61,75 tỷ đồng.

Đây là giao dịch mua cổ phiếu đáng chú ý thứ hai của người thân ông Hồ Minh Quang trong năm nay. Trước đó, ông Hồ Minh Phát, con trai Chủ tịch Thép Nam Kim, đã mua thành công 5 triệu cổ phiếu NKG trong tháng 4. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu ông Phát nắm giữ tăng lên 10 triệu đơn vị, tương ứng 2,23% vốn điều lệ.

Trong khi đó, ông Hồ Minh Quang hiện sở hữu hơn 78,1 triệu cổ phiếu NKG, tương đương khoảng 15,87% vốn tại doanh nghiệp.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 cho thấy Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu thuần 5.472 tỷ đồng, tăng khoảng 45% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 127,7 tỷ đồng, tăng gần 158%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 12.884 tỷ đồng, tăng 10,4%. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 252 tỷ đồng, tăng 124,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, Thép Nam Kim đặt mục tiêu doanh thu 22.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng. Sau 9 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 63% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.