Con gái Chủ tịch PNJ tiếp tục bị bán giải chấp 2,3 triệu cổ phiếu

Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.

Bà Trần Phương Ngọc Giao báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE).

Theo đó, bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ tiếp tục bị bán giải chấp thêm 2.318.000 cổ phiếu PNJ. qua đó, giảm sở hữu từ 9,866 triệu cổ phiếu, chiếm 1,93%, xuống 7,548 triệu cổ phiếu, chiếm 1,47% vốn điều lệ, giao dịch bán giải chấp thực hiện ngày 4/11 để công ty chứng khoán thu hồi nợ.

Trước đó, vào ngày 8/10, bà Trần Phương Ngọc Giao đã bán giải chấp 2,94 triệu cổ phiếu PNJ thông qua phương thức khớp lệnh, tiếp đến ngày 30/10, bà Ngọc Giao, cũng đã bị bán giải chấp 1.837.800 cổ phiếu PNJ.

Như vậy, bà Giao đã bị bán giải chấp lên tới 7.095.800 cổ phiếu và sau giao dịch này, số lượng cổ phiếu của người thực hiện và người có liên quan còn 33.577.903 cổ phiếu, chiếm 6,56% vốn điều lệ tại PNJ.

Về kết quả kinh doanh, PNJ ghi nhận doanh thu thuần quý 3/2026 giảm 14% so với cùng kỳ năm trước, do doanh thu bán lẻ giảm 20% so với cùng kỳ năm trước và doanh thu vàng 24K giảm 41% so với cùng kỳ năm trước trong bối cảnh tâm lý người tiêu dùng thận trọng hơn sau khi PNJ thay đổi chính sách thanh toán khi mua lại sản phẩm từ ngày 21/07 (trước khi được nới lỏng đối với một số dòng sản phẩm từ ngày 30/09) và sự cố kim cương, một phần được bù đắp bởi doanh thu bán sỉ tăng 69% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp giảm 62% so với cùng kỳ năm trước, trong khi biên lợi nhuận gộp thu hẹp 11 điểm % so với cùng kỳ năm trước xuống 8,7% trong quý 3/2026.

Chứng khoán Vietcap (VCSC) cho rằng biên lợi nhuận gộp yếu chủ yếu do cơ cấu doanh thu dịch chuyển bất lợi sang bán sỉ có biên lợi nhuận thấp (21% trong quý 3/2026 so với 11% trong quý 3/2025), và giá bán các sản phẩm kim cương thấp hơn do được điều chỉnh sát hơn với giá thị trường. PNJ không trích lập dự phòng cho hoạt động mua lại trong tương lai trong quý 3.

Bên cạnh đó, VCSC lưu ý rằng ĐHCĐ bất thường gần đây đã thông qua kế hoạch năm 2026 điều chỉnh với mức lỗ ròng (bao gồm dự phòng) 6.271 tỷ đồng, dựa trên giả định chi phí dự phòng cho hoạt động mua lại trong tương lai là 7.071 tỷ đồng (bao gồm 821 tỷ đồng đã ghi nhận trong nửa đầu năm).

Ngoài ra, chi phí bán hàng giảm 13% so với cùng kỳ năm trước do tỷ trọng doanh thu bán sỉ cao hơn, vốn phát sinh chi phí bán hàng thấp hơn, và hoạt động tối ưu hóa chi phí đang diễn ra. Chi phí quản lý doanh nghiệp (G&A) giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, mà VCSC cho là nhờ các biện pháp tối ưu hóa chi phí.

Do đó, PNJ ghi nhận lỗ ròng 257 tỷ đồng trong quý 3/2026 (so với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số 496 tỷ đồng trong quý 3/2025).

Lũy kế 9 tháng năm 2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 32,7 nghìn tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 472 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ năm trước, lần lượt hoàn thành 82% và 43% dự báo cả năm của VCSC.

Lợi nhuận sau thuế điều chỉnh, loại trừ khoản dự phòng cho hoạt động mua lại trong tương lai 821 tỷ đồng nhưng bao gồm khoản dự phòng 1,4 nghìn tỷ đồng cho sản phẩm đã mua lại ghi nhận trong quý 2/2026, đạt 1.291 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 67% dự báo cả năm điều chỉnh của VCSC.

Theo nhận định của VCSC nhìn chung kết quả thấp hơn kỳ vọng của VCSC, do đó VCSC nhận thấy rủi ro giảm đối với các dự báo, trong khi đang chờ đánh giá toàn diện hơn. Ngoài lợi nhuận, VCSC nhận thấy rủi ro pha loãng đối với cổ đông hiện hữu từ phương án phát hành riêng lẻ được thông qua gần đây.

Tính đến cuối quý 3/2026, tổng tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư ngắn hạn giảm mạnh xuống 1,3 nghìn tỷ đồng vào cuối quý 3/2026 từ 4,0 nghìn tỷ đồng vào cuối quý 2/2026 do thanh toán mua lại sản phẩm

Tổng giá gốc hàng tồn kho đạt 18,9 nghìn tỷ đồng vào cuối quý 3/2026, tăng từ 16,6 nghìn tỷ đồng vào cuối quý 2/2026 do hoạt động mua lại sản phẩm. Theo PNJ, tỷ trọng kim cương trong hàng tồn kho tăng lên 52% vào cuối quý 3/2026 (so với 41% vào cuối quý 2/2026).

Vay ngắn hạn đạt 4.321 tỷ đồng vào cuối quý 3/2026 (so với 3.989 tỷ đồng vào cuối quý 2/2026). Trong đó, 3.437 tỷ đồng (80%) được thế chấp bằng hàng tồn kho và/hoặc tài sản cố định, trong khi 884 tỷ đồng (20%) là vay tín chấp. PNJ cũng có thêm các khoản vay tín chấp mới gồm 700 tỷ đồng từ Chủ tịch HĐQT và 4 tỷ đồng từ các cá nhân khác.

Cũng tính đến cuối quý 3, tổng số nhân viên giảm 13% so với cùng kỳ quý trước xuống 7.123 người vào cuối quý 3/2026 từ 8.173 người vào cuối quý 2/2026.