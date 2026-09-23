Con gái Chủ tịch PNJ (PNJ) vừa bán thành công 18 triệu cổ phiếu như đăng ký

Con gái Chủ tịch PNJ hoàn tất bán ra 18 triệu cổ phiếu

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã ck: PNJ) vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, bà Trần Phương Ngọc Hà, con gái của bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT, Người công bố thông tin của PNJ đã bán ra thành công 18 triệu cổ phiếu như đăng ký. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 11/9/2026 đến ngày 18/9/2026.

Sau giao dịch, bà Ngọc Hà giảm sở hữu từ gần 18,4 triệu cổ phiếu xuống còn 399.999 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 3,59% xuống còn 0,08% vốn tại PNJ.

Trước đó, vào ngày 11/9, bà Trần Phương Ngọc Thảo, con gái khác của bà Cao Thị Ngọc Dung cũng đã bán 7 triệu cổ phiếu PNJ. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu bà Thảo nắm giữ giảm từ hơn 18 triệu đơn vị, tương đương 3,52% vốn, xuống còn hơn 11 triệu cổ phiếu, tương đương 2,15% vốn điều lệ.

Như vậy, hai con gái của Chủ tịch PNJ đã bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ trong các giao dịch vừa qua. Mục đích bán cổ phiếu của bà Hà và bà Thảo đều là nhằm tạo nguồn vốn để mẹ ruột là bà Cao Thị Ngọc Dung cho PNJ vay.

PNJ có thể vay tối đa 5% tổng tài sản từ Chủ tịch

Các giao dịch bán cổ phiếu của hai người con bà Cao Thị Ngọc Dung diễn ra sau khi PNJ công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch vay vốn từ Chủ tịch HĐQT. Theo nghị quyết, tổng hạn mức vay từ bà Cao Thị Ngọc Dung không quá 5% tổng giá trị tài sản ghi nhận tại báo cáo tài chính gần nhất của PNJ.

Khoản vay có thể được thực hiện thành nhiều đợt, tùy thuộc nhu cầu sử dụng vốn của công ty và quyết định của Tổng Giám đốc tại từng thời điểm. Tổng giá trị các lần giải ngân không vượt quá hạn mức được thông qua. Khoản vay không có tài sản bảo đảm, thời hạn tối đa 12 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng. Lãi suất vay do Tổng Giám đốc quyết định tại từng thời điểm, trên cơ sở lãi suất hiện hành của thị trường trái phiếu có kỳ hạn tương đương.

PNJ cho biết nguồn vốn vay nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cổ phiếu PNJ giảm hơn 43% từ đầu tháng 7

Các giao dịch của người thân lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PNJ giảm mạnh. Từ ngày 2/7 đến ngày 22/9, cổ phiếu PNJ giảm 43,3%, từ 63.100 đồng xuống 35.800 đồng/cổ phiếu và hiện giao dịch dưới đường MA 200.

Trong phiên 11/9, khi bà Ngọc Thảo thực hiện giao dịch thỏa thuận 7 triệu cổ phiếu, mức giá giao dịch được ghi nhận là 37.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với mức 63.100 đồng/cổ phiếu đầu tháng 7.