Con gái Chủ tịch PNJ liên tiếp bị bán giải chấp, cổ phiếu mất hơn 82% giá trị từ đỉnh

Ảnh minh họa: Thu Trang/Mekong ASEAN.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) ngày 5/11 công bố thông tin về kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ.

Bà Trần Phương Ngọc Giao - con gái bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ tiếp tục bị bán giải chấp thêm 2,3 triệu cổ phiếu PNJ trong phiên giao dịch ngày 4/11 theo phương thức khớp lệnh.

Trước giao dịch, bà Giao sở hữu gần 10 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng 1,93% vốn điều lệ doanh nghiệp. Sau khi bị bán giải chấp, lượng cổ phiếu bà nắm giữ giảm còn 7,5 triệu đơn vị, tương đương 1,47% vốn điều lệ.

Đây là lần thứ ba bà bị bán giải chấp cổ phiếu PNJ chỉ trong vòng một tháng. Trước đó, ngày 8/10 vừa qua, bà bị bán giải chấp 2,94 triệu cổ phiếu, đến ngày 30/10 tiếp tục bị bán giải chấp 1,8 triệu cổ phiếu. Như vậy, tổng lượng cổ phiếu bị bán giải chấp qua ba đợt lên tới hơn 7 triệu đơn vị.

Sau giao dịch mới nhất, tổng lượng cổ phiếu PNJ do bà Giao và những người có liên quan nắm giữ còn hơn 33,57 triệu đơn vị, tương ứng 6,56% vốn điều lệ. Trong đó, bà Cao Thị Ngọc Dung sở hữu hơn 15 triệu cổ phiếu, chiếm 2,93% vốn điều lệ; bà Trần Phương Ngọc Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT PNJ, chị gái bà Giao – nắm giữ hơn 11 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,15% vốn điều lệ.

Tạm tính theo mức giá giao dịch bình quân 14.800 đồng/cổ phiếu trong phiên 4/11, lượng cổ phiếu bà Giao bị bán giải chấp trong đợt này có giá trị khoảng 34 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ đang trải qua nhịp giảm sâu. Từ vùng đỉnh khoảng 85.000 đồng/cổ phiếu hồi cuối tháng 1/2026, thị giá mã này đã giảm về quanh 15.000 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng ngày 6/11, tương đương mức giảm khoảng 82%. Đà lao dốc này khiến vốn hóa thị trường của doanh nghiệp chỉ còn 7.650 tỷ đồng.

Áp lực trên thị trường diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của PNJ ghi nhận nhiều diễn biến kém tích cực. Trong quý 3/2026, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt gần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Trừ đi các khoản chi phí và thuế, công ty lỗ sau thuế gần 258 tỷ đồng, trái ngược mức lãi 496 tỷ đồng của quý 3/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 32.704 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp giảm mạnh 36% YoY, đạt 3.383 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của công ty đạt 471 tỷ đồng, giảm 71% so với mức 1.610 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra ngày 21/10 vừa qua, cổ đông PNJ đã thông qua kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2026 với mục tiêu doanh thu 39.057 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến âm 6.271 tỷ đồng. Công ty dự kiến lỗ lớn do trích lập dự phòng 7.071 tỷ đồng liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa.