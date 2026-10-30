Con gái Chủ tịch PNJ lần thứ hai bị call margin trong tháng, cổ phiếu về đáy mới

Ngày 30/10, Chứng khoán MB (MBS) thông báo dự kiến bán giải chấp 2,17 triệu cổ phiếu PNJ thuộc sở hữu của bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Không chỉ chịu sức ép từ diễn biến thị giá, PNJ còn đối mặt với những khó khăn đáng kể trong hoạt động kinh doanh.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch bắt đầu từ ngày 30/10 và kéo dài đến khi bà Giao hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc đáp ứng tỷ lệ ký quỹ theo quy định. Phương thức giao dịch gồm khớp lệnh và thỏa thuận.

MBS cho biết việc bán giải chấp có thể không được thực hiện nếu giá trị tài sản bảo đảm thay đổi hoặc khách hàng bổ sung tài sản, thanh toán để đưa tỷ lệ ký quỹ về mức an toàn.

Đây là lần thứ hai trong tháng 10 tài khoản của bà Giao đối diện áp lực bán giải chấp cổ phiếu PNJ. Trước đó, ngày 8/10, Chứng khoán VNDIRECT đã bán giải chấp 2,94 triệu cổ phiếu PNJ của bà Giao bằng phương thức khớp lệnh.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu bà Giao nắm giữ giảm từ hơn 14,64 triệu đơn vị xuống còn khoảng 11,7 triệu đơn vị, tương đương 2,29% vốn điều lệ PNJ.

Đợt giải chấp lần này diễn ra sau hàng loạt giao dịch giảm sở hữu của người thân bà Cao Thị Ngọc Dung.

Trong tháng 9, bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT PNJ, đã bán 7 triệu cổ phiếu. Bà Trần Phương Ngọc Hà, một người con gái khác của bà Dung, cũng bán 18 triệu cổ phiếu trong giai đoạn từ ngày 11-18/9.

Theo thông tin công bố, các giao dịch này nhằm thu xếp nguồn vốn để gia đình bà Dung cho PNJ vay, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đầu tháng 10, ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Dung, tiếp tục bán 9 triệu cổ phiếu PNJ trong hai phiên 1-2/10 nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Như vậy, từ ngày 11/9 đến 8/10, ba người con gái và em trai Chủ tịch PNJ đã bán hoặc bị bán giải chấp tổng cộng 36,94 triệu cổ phiếu. Trong đó, riêng bà Giao đã bị bán giải chấp gần 3 triệu cổ phiếu.

Áp lực giải chấp diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PNJ liên tục lao dốc. Tạm chốt phiên giao dịch sáng ngày 30/10, mã này giảm xuống còn 15.650 đồng/cp, tương ứng vốn hóa thị trường chỉ còn hơn 8.000 tỷ đồng.

So với vùng giá 63.100 đồng/cp hồi đầu tháng 7, thị giá PNJ đã mất khoảng 75%. Đà giảm sâu khiến tài sản của các cổ đông nắm giữ lượng lớn cổ phiếu doanh nghiệp bị thu hẹp đáng kể, đồng thời làm gia tăng rủi ro đối với những tài khoản sử dụng đòn bẩy tài chính.

Không chỉ chịu sức ép từ diễn biến thị giá, PNJ còn đối mặt với những khó khăn đáng kể trong hoạt động kinh doanh.

Theo số liệu cập nhật quý III/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm mạnh 62%, còn 609 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp 8,7%. Đáng chú ý, PNJ ghi nhận khoản lỗ ròng 258 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 496 tỷ đồng.

Doanh thu bán lẻ trong quý giảm 20%, doanh thu vàng 24K giảm 41%, trong khi doanh thu bán sỉ tăng 69%. Sự dịch chuyển cơ cấu doanh thu sang mảng bán sỉ có biên lợi nhuận thấp cùng việc điều chỉnh giá bán sản phẩm kim cương đã gây sức ép lên biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Trước những khó khăn này, tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 10, PNJ đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, với mức lỗ ròng dự kiến 6.271 tỷ đồng, chủ yếu do khoản dự phòng khoảng 7.071 tỷ đồng cho các nghĩa vụ mua lại có thể phát sinh trong tương lai.

Doanh nghiệp đồng thời thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nguồn vốn huy động dự kiến được sử dụng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh, bổ sung vốn lưu động và thanh toán các khoản vay.

Những biến động liên tiếp về giá cổ phiếu, kết quả kinh doanh và giao dịch cổ phần của người thân lãnh đạo đang đặt PNJ trước bài toán không nhỏ về tài chính và niềm tin thị trường. Trong ngắn hạn, diễn biến cổ phiếu vẫn có thể chịu sức ép khi hoạt động kinh doanh chưa phục hồi rõ rệt, trong khi kế hoạch huy động vốn và tái cấu trúc cần thời gian để phát huy hiệu quả.