Con gái Chủ tịch PNJ hoàn tất bán cổ phiếu, giảm sở hữu xuống dưới 1%

Bà Trần Phương Ngọc Hà (bên trái) cùng bà Cao Thị Ngọc Dung (bên phải). Ảnh: Facebook Haily Tran

Theo báo cáo ngày 22/9, bà Trần Phương Ngọc Hà, con gái Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) Cao Thị Ngọc Dung, đã hoàn tất bán 18 triệu cổ phiếu PNJ, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp từ 3,59% xuống còn 0,08%.

Theo báo cáo kết quả giao dịch, bà Hà thực hiện bán cổ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 11/9 đến 18/9/2026 bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Trước giao dịch, bà Hà sở hữu 18.399.999 cổ phiếu PNJ, tương ứng 3,59% vốn điều lệ. Sau khi bán 18 triệu cổ phiếu, lượng cổ phiếu bà còn nắm giữ là 399.999 đơn vị, tương đương 0,08% vốn PNJ.

Giao dịch của bà Hà diễn ra không lâu sau khi một người con khác của bà Cao Thị Ngọc Dung là bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT PNJ, hoàn tất bán 7 triệu cổ phiếu PNJ.

Bà Thảo đã bán toàn bộ 7 triệu cổ phiếu đăng ký trong ngày 11/9 bằng phương thức thỏa thuận. Trước giao dịch, bà Thảo sở hữu 18.008.199 cổ phiếu PNJ, tương ứng 3,52% vốn. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu bà nắm giữ giảm xuống 11.008.199 đơn vị, tương đương 2,15% vốn PNJ.

Theo thông tin công bố khi đăng ký giao dịch, bà Hà bán cổ phiếu nhằm tạo nguồn vốn để bà Cao Thị Ngọc Dung cho PNJ vay. Khoản vốn này được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trong tháng 9/2026, hai con gái của bà Cao Thị Ngọc Dung đã hoàn tất hoặc đăng ký bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ, trong đó bà Thảo đã hoàn tất giao dịch 7 triệu cổ phiếu, còn bà Hà đã hoàn tất giao dịch 18 triệu cổ phiếu.