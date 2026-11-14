Con gái Chủ tịch PNJ bị bán giải chấp hơn 6,6 triệu cổ phiếu

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung.

3 lần bị bán giải chấp cổ phiếu

Theo đó, bà Giao bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 2,5 triệu cổ phiếu PNJ trong phiên giao dịch ngày 12/11. Đây là lần thứ ba trong vòng hai tuần qua, cổ phiếu PNJ do bà Giao nắm giữ bị bán giải chấp.

Trước đó, trong phiên 30/10, bà Giao đã bị bán giải chấp hơn 1,8 triệu cổ phiếu. Đến phiên 4/11, thêm hơn 2,3 triệu cổ phiếu tiếp tục bị công ty chứng khoán bán bắt buộc.

Như vậy, sau 3 đợt bán giải chấp, lượng cổ phiếu PNJ do bà Giao nắm giữ đã giảm tổng cộng hơn 6,6 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu tại PNJ theo đó giảm từ 2,29% xuống còn 0,99% vốn điều lệ.

Bán giải chấp là việc công ty chứng khoán chủ động bán cổ phiếu trong tài khoản của nhà đầu tư khi giá trị tài sản bảo đảm giảm xuống dưới ngưỡng quy định, thường do giá cổ phiếu lao dốc. Hoạt động này nhằm thu hồi khoản vay ký quỹ (margin) và đưa tỷ lệ an toàn của tài khoản về mức yêu cầu.

Bà Trần Phương Ngọc Giao là con gái bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ. Hiện bà Dung sở hữu hơn 15,02 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 2,93% vốn điều lệ. Trong khi đó, bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó chủ tịch HĐQT PNJ và là chị gái bà Giao, đang nắm giữ hơn 11 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,15% vốn điều lệ.

Sau đợt bán giải chấp mới nhất, tổng lượng cổ phiếu PNJ do bà Cao Thị Ngọc Dung và hai con gái nắm giữ còn khoảng 31,12 triệu đơn vị, tương ứng 6,07% vốn điều lệ.

Trước đó, vào thời điểm đầu tháng 10, ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung cũng đăng ký bán thành công 9 triệu cổ phiếu PNJ. Sau giao dịch kể trên, ông Duy còn nắm giữ 4,83 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 0,94% vốn doanh nghiệp.

Ngoài ra, danh sách cổ đông liên quan đến gia đình bà Dung còn có bà Trần Thị Môn (mẹ bà Dung), bà Cao Thị Ngọc Hồng (em gái), bà Lê Nguyên Đăng Hằng (em dâu) cùng một số người thân khác như bà Cao Thị Ngọc Tâm, bà Cao Thị Thúy... Theo thống kê, tổng lượng cổ phiếu PNJ do các thành viên trong gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung nắm giữ tương đương khoảng 7,62% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc tuần giao dịch, cổ phiếu PNJ đóng cửa ở mức 14.950 đồng/cổ phiếu. So với thời điểm trước khi xảy ra sự cố liên quan đến kim cương, thị giá mã này đã giảm hơn 75%. Diễn biến này khiến vốn hóa thị trường của PNJ sụt giảm gần 25.000 tỷ đồng.

Sau các đợt bán giải chấp, tổng lượng cổ phiếu PNJ do bà Cao Thị Ngọc Dung và hai con gái nắm giữ còn khoảng 31,12 triệu đơn vị, tương ứng 6,07% vốn điều lệ. Ảnh: PNJ.

Lợi nhuận công ty sụt giảm

Thời gian qua, PNJ đối mặt với nhiều biến động. Tại ngày 30/9, doanh nghiệp và các công ty con có 7.123 nhân viên, giảm khoảng 1.040 người so với cuối quý II. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh PNJ đang triển khai rà soát, sắp xếp lại lao động theo cơ cấu tổ chức mới.

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng chịu nhiều sức ép, đặc biệt sau khi ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) - đơn vị do PNJ sở hữu 100% vốn - bị khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Dù cơ quan chức năng xác định số kim cương liên quan vụ việc không đi vào hệ thống bán lẻ của PNJ, thông tin này vẫn gây ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng. Lượng khách mang kim cương, trang sức đến bán lại tăng mạnh, tạo áp lực lên dòng tiền và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong quý III, PNJ ghi nhận doanh thu thuần gần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Trừ chi phí và thuế, doanh nghiệp lỗ ròng 258 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 496 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của PNJ đạt 32.704 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 71%, còn 471 tỷ đồng.

Áp lực cũng thể hiện rõ trên bảng cân đối kế toán. Tại ngày 30/9, hàng tồn kho của PNJ sau khi trừ dự phòng ở mức 16.626 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm và chiếm gần 83% tổng tài sản. Đáng chú ý, dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng mạnh từ 46 tỷ đồng đầu năm lên 2.229 tỷ đồng.

Trong đó, nhóm trang sức kim cương và kim cương rời có giá gốc 5.160 tỷ đồng, với khoản dự phòng giảm giá 1.685 tỷ đồng, chiếm khoảng 76% tổng dự phòng hàng tồn kho của doanh nghiệp.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của PNJ cũng chuyển sang âm 883 tỷ đồng trong 9 tháng, trái ngược mức dương 1.714 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường cuối tháng 10, ông Phan Quốc Công, CEO PNJ, cho biết doanh nghiệp đã rơi vào tình trạng cạn kiệt thanh khoản sau làn sóng khách hàng bán lại kim cương bùng phát hồi tháng 7. Chỉ riêng tháng 7, giá trị sản phẩm khách hàng mang bán lại đã lên tới gần 6.000 tỷ đồng, trong khi lượng khách giao dịch mỗi ngày tăng gấp 10 lần bình thường.