Con gái Chủ tịch PNJ bị bán giải chấp gần 3 triệu cổ phiếu PNJ

Công ty Chứng khoán VNDIRECT vừa công bố kết quả bán giải chấp 2,94 triệu cổ phiếu PNJ của bà Trần Phương Ngọc Giao - con gái bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ).

Theo thông báo chính thức, toàn bộ số cổ phiếu trên đã được bán trong phiên giao dịch ngày 8/10/2026. Trước đó một ngày, VNDIRECT phát đi thông báo dự kiến bán giải chấp đúng khối lượng này.

Trước giao dịch, bà Ngọc Giao sở hữu hơn 14,64 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 2,86% vốn điều lệ. Sau khi bị bán giải chấp, số lượng cổ phiếu nắm giữ giảm xuống khoảng 11,7 triệu đơn vị, tương ứng 2,29% vốn.

Ngày 11/9, bà Trần Phương Ngọc Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT PNJ và cũng là con gái bà Dung đã bán 7 triệu cổ phiếu. Một người con gái khác là bà Trần Phương Ngọc Hà cũng hoàn tất bán 18 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 11-18/9.

Hai giao dịch này nằm trong kế hoạch thu xếp nguồn vốn để gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung cho PNJ vay, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đầu tháng 10, ông Cao Ngọc Duy - em trai bà Cao Thị Ngọc Dung tiếp tục bán 9 triệu cổ phiếu PNJ trong hai phiên 1-2/10 nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Sau giao dịch, tỉ lệ sở hữu của ông Duy giảm từ 2,7% xuống 0,94% vốn.

Như vậy tính từ ngày 11/9 đến 8/10, ba người con gái cùng em trai Chủ tịch PNJ đã bán hoặc bị bán giải chấp tổng cộng 36,94 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 7,2% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Trong đó, 34 triệu cổ phiếu được bán chủ động và 2,94 triệu cổ phiếu bị bán giải chấp.

Các giao dịch diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PNJ liên tục giảm mạnh. Từ mức trên 60.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm, mã này có thời điểm xuống 18.250 đồng trong phiên 8/10, tương đương mức giảm hơn 70%.

Đến phiên 9/10, PNJ bất ngờ tăng kịch trần 6,85%, đóng cửa tại 19.500 đồng/cổ phiếu. Dù vậy, vốn hóa doanh nghiệp hiện chỉ còn khoảng 10.000 tỷ đồng.

Theo đà giảm sâu, nhà đầu tư ngoại đồng loạt bán ra lượng lớn cổ phiếu này. Mới nhất, nhóm 21 nhà đầu tư nước ngoài có liên quan đến T. Rowe Price Associates đã giảm sở hữu từ 30,82 triệu cổ phiếu xuống còn 25,36 triệu cổ phiếu. Tương ứng, nhóm nhà đầu tư ngoại này đã bán ra gần 5,5 triệu cổ phiếu PNJ, không còn là cổ đông lớn.

Điểm đáng chú ý, động thái này diễn ra chỉ hơn 1 tháng sau khi nhóm T. Rowe Price tăng sở hữu PNJ. Trước đó, vào giữa tháng 8, nhóm này đã mua thêm gần 4,9 triệu cổ phiếu, đưa tỉ lệ sở hữu trở lại trên 6%.

Thêm người nhà Chủ tịch PNJ bị bán giải chấp cổ phiếu (Ảnh: PNJ).

Tháng 7, nhóm Dragon Capital cũng lần lượt giảm sở hữu xuống dưới 5%. Sang tháng 8, hai quỹ mở DCDS và DCDE của Dragon Capital đã quay lại mua PNJ. Tuy nhiên, đến cuối tháng 9, cổ phiếu này một lần nữa biến mất khỏi danh mục đầu tư của DCDS và DCDE.

Thành viên khác của Dragon Capital là Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) ghi nhận giảm tỷ trọng tại PNJ. Quỹ này bán khoảng 30% lượng PNJ nắm giữ trong tháng 7 và tiếp tục bán ra trong tháng 8, đưa tỷ trọng mã này trong giá trị danh mục đầu tư từ 2,3% xuống 0,83%.

Hồi tháng 7, VinaCapital cũng đã giảm sở hữu tại PNJ xuống dưới 5%, không còn là cổ đông lớn tại công ty kim hoàn này.