Con gái Chủ tịch PNJ bị bán giải chấp gần 3 triệu cổ phiếu

Ảnh minh họa: Thu Trang/Mekong ASEAN.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) ngày 9/10 công bố thông tin về kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ. Theo đó, bà Trần Phương Ngọc Giao - con gái bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ đã bị bán giải chấp 2,94 triệu cổ phiếu PNJ trong phiên 8/10 theo phương thức khớp lệnh.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu PNJ độ bà Ngọc Giao nắm giữ giảm từ hơn 14,64 triệu đơn vị xuống còn hơn 11,7 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 2,86% xuống 2,29% vốn điều lệ.

Như vậy, tổng lượng cổ phiếu do bà Giao và những người có liên quan nắm giữ còn hơn 37,73 triệu đơn vị, tương ứng 7,37% vốn điều lệ.

Tạm tính theo giá giao dịch trung bình phiên 8/10 là 18.470 đồng/cổ phiếu, ước tính số cổ phiếu mà bà Giao bị bán giải chấp có giá trị hơn 54 tỷ đồng.

Động thái bán giải chấp diễn ra trong thời điểm cổ phiếu PNJ chịu áp lực giảm giá mạnh từ đầu năm 2026. Tại ngày 9/10, mã này đóng cửa ở mức giá trần 19.500 đồng/cổ phiếu, tăng 6,85% so với phiên trước, qua đó chấm dứt chuỗi 13 phiên giảm liên tiếp.

Dù hồi phục trong phiên cuối tuần, thị giá PNJ vẫn thấp hơn 77% so với vùng 85.000 đồng/cổ phiếu hồi cuối tháng 1/2026. Với mức giá hiện tại, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt gần 10.000 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu PNJ từ đầu năm 2026 đến nay. Ảnh: Fireant.

Trước đó, ông Cao Ngọc Duy - em trai bà Cao Thị Ngọc Dung, cũng thông báo hoàn tất bán 9 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương toàn bộ số cổ phiếu đăng ký. Giao dịch được thực hiện trong hai ngày 1/10 và 2/10/2026 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Trước giao dịch, ông Duy sở hữu hơn 13,83 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng 2,7% vốn điều lệ. Sau khi bán, lượng cổ phiếu ông nắm giữ giảm còn gần 4,8 triệu đơn vị, tương ứng 0,94% vốn.

Như vậy, chỉ trong hai ngày, ông Duy đã bán khoảng 65% lượng cổ phiếu PNJ đang nắm giữ, đồng thời giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 1% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Không chỉ người thân lãnh đạo PNJ giảm sở hữu, hai nhóm nhà đầu tư nước ngoài cũng đã bán ra lượng lớn cổ phiếu PNJ trong đầu tháng 10 vừa qua nhằm giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới 5%.

Đầu tiên là nhóm nhà đầu tư do T. Rowe Price Associates, Inc. (trụ sở tại Mỹ) làm đại diện. Trước giao dịch, nhóm này sở hữu hơn 30,81 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng 6,02% vốn doanh nghiệp. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu nắm giữ giảm xuống gần 25,36 triệu đơn vị, tương ứng 4,95% vốn.

Như vậy, nhóm T. Rowe Price đã bán ròng 5,46 triệu cổ phiếu PNJ, giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới ngưỡng 5% và không còn là cổ đông lớn của công ty vàng bạc đá quý kể từ ngày 2/10.

Nhóm nhà đầu tư liên quan đến T. Rowe Price gồm 21 quỹ và tổ chức đầu tư nước ngoài.

Giao dịch bán được thực hiện tại nhiều quỹ thành viên. Trong đó, T. Rowe Price Global Equity Fund giảm sở hữu mạnh nhất, từ hơn 2,73 triệu xuống 922.150 cổ phiếu, tương ứng bán hơn 1,81 triệu đơn vị. T. Rowe Price Funds SICAV bán gần 1,18 triệu cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ từ gần 3,5 triệu xuống hơn 2,32 triệu đơn vị.

Thứ hai là nhóm nhà đầu tư nước ngoài do Sprucegrove Investment Management Ltd (trụ sở tại Canada) làm đại diện. Nhóm này gồm 5 thành viên, trong đó có Vanguard International Value Fund và các quỹ do Sprucegrove quản lý.

Theo báo cáo, trong giai đoạn từ ngày 14/8 đến ngày 2/10/2026, lượng cổ phiếu PNJ do nhóm Sprucegrove nắm giữ giảm từ hơn 25,8 triệu đơn vị, tương ứng 5,04% vốn, xuống còn hơn 19,21 triệu đơn vị, tương ứng 3,75%. Như vậy, nhóm này đã bán ròng khoảng 6,6 triệu cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn của PNJ kể từ ngày 2/10.

Trong nhóm Sprucegrove, Vanguard International Value Fund là tổ chức bán ra nhiều nhất, với hơn 5,04 triệu cổ phiếu. Lượng nắm giữ của quỹ giảm từ gần 21,86 triệu xuống còn khoảng 16,81 triệu đơn vị.

Tính chung, hai nhóm nhà đầu tư ngoại do T. Rowe Price và Sprucegrove đại diện đã bán ròng khoảng 12,06 triệu cổ phiếu PNJ trong các giao dịch được công bố. Sau các giao dịch, hai nhóm vẫn nắm giữ tổng cộng khoảng 44,57 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 8,7% vốn điều lệ doanh nghiệp.