Con gái Chủ tịch PNJ bị bán giải chấp cổ phiếu, doanh nghiệp báo lỗ nặng quý 3

Chuỗi ngày bán giải chấp và diễn biến tiêu cực của cổ phiếu PNJ

Ngày 12/11, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) đã phát đi thông báo chính thức về việc thực hiện lệnh bán giải chấp đối với 2.815.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán PNJ). Số lượng cổ phiếu này thuộc sở hữu của bà Trần Phương Ngọc Giao. Giao dịch dự kiến bắt đầu được thực hiện từ ngày 12/11 và sẽ kéo dài cho đến khi nhà đầu tư hoàn tất nghĩa vụ thanh toán tài chính hoặc bổ sung đủ tỷ lệ ký quỹ bảo đảm theo đúng quy định hiện hành của MBS. Phía công ty chứng khoán cũng lưu ý khối lượng bán ra thực tế có thể thay đổi so với ước tính ban đầu tùy thuộc vào biến động giá thị trường của tài sản bảo đảm.

Đáng chú ý, bà Trần Phương Ngọc Giao chính là con gái của bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ. Đây không phải là lần đầu tiên cổ phiếu của vị nữ cổ đông này bị đưa ra xử lý. Trước đó, các công ty chứng khoán đã liên tục thực hiện các lệnh bán giải chấp tương tự, cụ thể là 2,94 triệu cổ phiếu vào ngày 8/10, tiếp đến là 1.837.800 cổ phiếu vào ngày 30/10 và 2.318.000 cổ phiếu vào ngày 4/11 vừa qua. Kể từ thời điểm đầu tháng 7 tới nay, các thành viên trong gia đình của Chủ tịch Hội đồng quản trị Cao Thị Ngọc Dung đã phải bán ra tổng cộng khoảng 41 triệu cổ phiếu PNJ.

Làn sóng bán giải chấp tài sản của nhóm cổ đông nội bộ diễn ra cùng nhịp với đà lao dốc không phanh của thị giá cổ phiếu trên bảng điện. Dữ liệu giao dịch cho thấy, từ ngày 2/7 đến ngày 11/11, cổ phiếu PNJ đã ghi nhận mức giảm kỷ lục 76,9%, rơi tự do từ vùng giá 63.100 đồng xuống chỉ còn 14.550 đồng mỗi cổ phiếu. Hiện tại, mã chứng khoán này đang giao dịch sâu dưới đường trung bình động MA 200, phản ánh một xu hướng giảm giá dài hạn vô cùng tiêu cực.

Bức tranh tài chính ảm đạm và áp lực tái cơ cấu nhân sự

Song hành cùng những biến động tiêu cực trên thị trường chứng khoán, hoạt động kinh doanh cốt lõi của Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cũng đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 cho thấy doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 6.994,7 tỷ đồng, sụt giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Hệ quả trực tiếp là lợi nhuận sau thuế của công ty ghi nhận mức lỗ lên tới 257,86 tỷ đồng, đảo chiều hoàn toàn so với khoản lãi 495,7 tỷ đồng của quý 3 năm ngoái. Sự sụt giảm lợi nhuận nghiêm trọng này xuất phát từ việc biên lợi nhuận gộp bị thu hẹp đột ngột từ mức 19,8% xuống chỉ còn 8,7%.

Mặc dù lũy kế chín tháng đầu năm 2026, PNJ vẫn ghi nhận doanh thu đạt 32.703,9 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế lại chỉ đạt 470,53 tỷ đồng, sụt giảm tới 70,8%. Bức tranh tài chính càng thêm phần áp lực khi tổng nợ vay của doanh nghiệp tính đến thời điểm 30/9/2026 đã tăng thêm 97,2 tỷ đồng so với đầu năm, chạm mốc 4.320,7 tỷ đồng và chiếm 32,7% tổng vốn chủ sở hữu. Một chi tiết đáng lưu ý trong cơ cấu nợ là khoản vay 700 tỷ đồng từ chính Chủ tịch Hội đồng quản trị Cao Thị Ngọc Dung với mức lãi suất 10% mỗi năm, đáo hạn vào ngày 25/9/2027, cao hơn mức lãi suất vay từ 6% đến 9% mỗi năm đang được các ngân hàng thương mại áp dụng cho PNJ.

Khó khăn trong hoạt động kinh doanh đã buộc doanh nghiệp bán lẻ trang sức lớn nhất Việt Nam phải tiến hành tái cơ cấu quy mô hoạt động một cách quyết liệt. Tính đến cuối tháng 9 năm 2026, quy mô mạng lưới của PNJ duy trì ở mức 424 cửa hàng. Tuy nhiên, quy mô nhân sự đã sụt giảm rất mạnh. Hệ thống hiện chỉ còn 7.123 nhân viên so với con số 8.164 nhân sự hồi đầu năm, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đã phải cắt giảm 1.041 việc làm chỉ trong vòng 9 tháng.