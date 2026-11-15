Con gái Chủ tịch PNJ bị bán giải chấp 2,456 triệu cổ phiếu

Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.

Bà Trần Phương Ngọc Giao báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE).

Theo đó, ngày 12/11, bà Ngọc Giao - con gái bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ vừa bị bán giải chấp 2.456.000 cổ phiếu. Sau giao dịch bà Giao giảm sở hữu từ 7.548.421 cổ phiếu, chiếm 1,47% xuống còn 5.092.421 cổ phiếu, chiếm 0,99%.

Trước đó, CTCP Chứng khoán MB đã thông báo bán giải chấp 2.815.000 cổ phiếu PNJ của bà Trần Phương Ngọc Giao, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 12/11 cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc đủ tỷ lệ ký quỹ đảm bảo theo quy định tại MBS. Như vậy, số lượng cổ phiếu bị bán giải chấp giảm 359.000 cổ phiếu như đã thông báo trước đó.

Hiện bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT, Người công bố thông tin PNJ đang sở hữu 15.021.283 cổ phiếu, chiếm 2,93%;

Còn bà Trần Phương Ngọc Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên Ban kiểm toán, Người Ủy quyền công bố thông tin, một người con gái khác của bà Dung đang sở hữu 11.008.199 cổ phiếu, chiếm 2,15% vốn tại PNJ.

Sau khi bị bán giải chấp, bà Ngọc Giao và người có liên quan giảm sở hữu xuống còn 31.121.903 cổ phiếu, chiếm 6,08% vốn tại PNJ.

Trên thị trường, từ ngày 2/7 đến ngày 13/11, giá cổ phiếu PNJ đã giảm 76,3%, từ 63.100 đồng về 14.950 đồng/cổ phiếu.

Được biết ngày 13/11, PNJ cho biết đã nhận được quyết định số 8088/QĐ-XPHC ngày 12/11/2026 của Thuế TP.HCM, về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Theo quyết định, PNJ bị phạt 1,999 tỷ đồng do hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp.

Phía PNJ cho biết, hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế giá trị gia tăng này đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra số 2777/TB-TTCP ngày 8/8/2026 của Thanh tra Chính phủ.

Trước thời điểm nhận quyết định xử phạt, PNJ đã chủ động rà soát, kê khai và nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước hơn 9,999 tỷ đồng tiền thuế GTGT và hơn 973 triệu đồng tiền chậm nộp vào ngày 11/11. Đồng thời chủ động báo cáo đầy đủ đến Thanh tra Chính phủ và được đoàn Thanh tra ghi nhận vào biên bản thanh tra ngày 12/11.

Theo PNJ, doanh nghiệp đã chấp hành đầy đủ quyết định xử phạt và chủ động khắc phục các thiếu sót, hậu quả theo quy định.