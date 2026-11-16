Con gái Chủ tịch NKG Hồ Minh Quang đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu

Sơ đồ giá cổ phiếu NKG trên TradingView.

Bà Hồ Uyển Nhi thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Người nội bộ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã NKG-HOSE).

Theo đó, bà Hồ Uyển Nhi - con gái ông Hồ Minh Quang - Chủ tịch HĐQT NKG đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu NKG nhằm phục vụ mục đích đầu tư tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 18/11 đến 16/12.

Nếu thành công, bà Nhi tăng tăng sở hữu từ 0% lên 5 triệu cổ phiếu, chiếm 1,02% vốn điều lệ của NKG. Còn ông Hồ Minh Quang đang sở hữu hơn 78 triệu cổ phiếu, chiếm 15,87%.

Chốt phiên ngày 13/11, giá cổ phiếu NKG giảm 1,98% xuống 12.350 đồng/cổ phiếu. Tạm tính mức giá này, bà Nhi cần chi khoảng 61,75 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Trước đó ông Hồ Minh Phát - con trai ông Hồ Minh Quang, đã mua thành công 5 triệu cổ phiếu NKG, từ ngày 17/4-23/4/2026. Sau giao dịch, ông Phát đã nâng tỷ lệ sở hữu từ 5 triệu cổ phiếu lên 10 triệu cổ phiếu, chiếm 2,23% vốn tại NKG.

Về kết quả kinh doanh, NKG ghi nhận doanh thu 12,884 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 252 tỷ đồng, tăng hơn 124%. Với kết quả này, NKG đã hoàn thành 59% kế hoạch doanh thu và 63% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Được biết, Chứng khoán Vietcap (VCSC) duy trì khuyến nghị "phù hợp thị trường" với NKG, với giá mục tiêu nhìn chung không đổi ở mức 12.000 đồng/cổ phiếu (so với giá mục tiêu trước đó là 11.900 đồng/cổ phiếu, đã điều chỉnh theo thay đổi về số lượng cổ phiếu đang lưu hành).

Theo VCSC việc dời thời điểm định giá sang cuối năm 2027 hỗ trợ giá mục tiêu của VCSC, bù đắp cho dự báo lợi nhuận thấp hơn và WACC tăng nhẹ từ mức 12,2% lên 12,3%. VCSC thay thế mô hình chiết khấu dòng tiền đa giai đoạn 10 năm trước đây bằng mô hình chiết khấu dòng tiền 5 năm dựa trên dự báo dòng tiền giai đoạn 2027-2031, bao quát giai đoạn nâng công suất hoạt động của dự án Nam Kim Phú Mỹ (NKPM) lên mức tối đa, đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng dài hạn 1,5% cho giai đoạn sau đó.

Ngoài ra, VCSC lần lượt điều chỉnh giảm 52%/82%/74%/68%/54%/54% dự báo lợi nhuận sau thuế-CĐTS cho các năm 2026/27/28/29/30/31. Mức điều chỉnh giảm chủ yếu phản ánh doanh số bán hàng trong nước thấp hơn trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hơn dự kiến, cùng với biên lợi nhuận thấp hơn do chi phí HRC đầu vào tăng sau khi Việt Nam áp thuế chống bán phá giá (CBPG) đối với HRC nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tuy nhiên VCSC cho biết yếu tố hỗ trợ tăng giá là xuất khẩu mạnh hơn và tiến độ nâng công suất hoạt động dự án NKPM nhanh hơn dự kiến và rủi ro giảm giá đối với NKG là các biện pháp hạn chế thương mại bổ sung tại các thị trường xuất khẩu, chênh lệch giá suy yếu và tiến độ nâng công suất hoạt động dự án NKPM chậm hơn dự kiến.