Chủ tịch Vietravel Nguyễn Quốc Kỳ trao quyết định bổ nhiệm cho bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh. Ảnh: Vietravel.

CTCP Du lịch Vietravel (UPCoM: VTR) vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh giữ chức Phó tổng giám đốc với nhiệm kỳ 5 năm, bắt đầu từ ngày 1/12.

Bà Khanh sinh năm 1991, là con gái ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Vietravel. Nữ doanh nhân tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học RMIT, có gần 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị, truyền thông, quản trị thương hiệu và trải nghiệm khách hàng.

Trước khi được bổ nhiệm, bà Khanh là Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông của Vietravel. Sau khi nhận nhiệm vụ mới, bà tiếp tục đảm nhiệm các vị trí này cho đến khi doanh nghiệp có nhân sự thay thế.

Trên cương vị Phó tổng giám đốc, bà Khanh được giao phụ trách các lĩnh vực tiếp thị, truyền thông, công nghệ, chuyển đổi số và kinh doanh thương mại điện tử. Đây là những mảng hoạt động được Vietravel xác định có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

Theo thông tin công bố, bà Khanh hiện nắm giữ hơn 1,35 triệu cổ phiếu VTR, tương ứng 2,04% vốn tại doanh nghiệp. Trong đó, sở hữu cá nhân khoảng 179.800 cổ phiếu, phần còn lại hơn 1,17 triệu cổ phiếu được bà đại diện sở hữu cho doanh nghiệp liên quan của Tập đoàn Vietravel.

Sau quyết định bổ nhiệm này, ban điều hành CTCP Du lịch Vietravel có 6 thành viên, gồm Tổng giám đốc Trần Đoàn Thế Duy và 5 Phó tổng giám đốc.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, Vietravel ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đạt khoảng 5.763 tỷ đồng, tăng 5,98% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 5,72 tỷ đồng, giảm khoảng 48,2%.

Ước tính cả năm 2026, doanh nghiệp phục vụ 965.669 lượt khách, với doanh thu đạt 8.067 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 748 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 45 tỷ đồng.

Sang năm 2027, doanh nghiệp đặt mục tiêu phục vụ gần 1,16 triệu lượt khách, doanh thu 10.027 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 950 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 75 tỷ đồng. So với ước thực hiện năm 2026, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận gộp và lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng lần lượt khoảng 24%, 27% và 67%.