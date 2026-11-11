Con gái Chủ tịch MSN bán 8,5 triệu cổ phiếu để đầu tư cá nhân

Sơ đồ giá cổ phiếu MSN trên TradingView.

Bà Nguyễn Yến Linh thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan (mã MSN-HOSE).

Theo đó, bà Nguyễn Yến Nhi – con gái ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT MSN vừa đăng ký bán hết 8.496.800 cổ phiếu, chiếm 0,56% vốn tại MSN với mục đích nhằm thu xếp vốn đầu tư vào dự án kinh doanh cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thoả thuận vào ngày 13/11/2026.

Nếu hoàn tất giao dịch, bà Yến Nhi sẽ không còn là cổ đông của Masan. Hiện ông Nguyễn Đăng Quang đang trực tiếp nắm giữ 18 cổ phiếu MSN và bà Nguyễn Hoàng Yến, vợ ông Quang đang nắm giữ 50.898.280 cổ phiếu MSN, chiếm 3,35% vốn tại MSN.

Chốt phiên giao dịch ngày 10/11, giá cổ phiếu MSN tăng 1,54% lên 72.600 đồng/cổ phiếu. Tạm tính mức giá này bà Nhi thu về hơn 616,8 tỷ đồng.

Mới đây, HĐQT thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 điều chỉnh theo đề xuất tại Nghị quyết số 241/2026/NQ-HĐQT ngày 22/07/2026; thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông David Tan Wei Ming do từ nhiệm; thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 còn 05 thành viên. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 11 và/hoặc tháng 12 năm 2026 tại số 23 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, Tp.HCM.

Trước đó, ngày 04/11/2026, MSN công bố bổ nhiệm ông David Tan Wei Ming làm Giám đốc Chiến lược & Đầu tư Tập đoàn và ông Rob Chang làm Giám đốc Nhân sự Tập đoàn. Cả hai quyết định có hiệu lực từ ngày 02/11/2026 và hai lãnh đạo cùng báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám đốc Tập đoàn Danny Lê.

Đồng thời, ông David Tan thôi giữ chức Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 30/10/2026.

Theo đó, ông David Tan sẽ tập trung vào việc đơn giản hóa cấu trúc Tập đoàn nhằm tăng tính minh bạch và khai mở giá trị của từng doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả phân bổ vốn và thúc đẩy tăng trưởng ngoài Việt Nam. Masan cho biết hiệu quả thực thi sẽ được đo lường thông qua khả năng tạo dòng tiền, giảm đòn bẩy tài chính và tổng lợi nhuận dành cho cổ đông. Ông từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại KKR và TPG Capital, đầu tư vào các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Masan và tham gia Hội đồng Quản trị Masan từ tháng 4/2019.

Ngoài ra, ông Rob Chang sẽ dẫn dắt quá trình chuyển đổi sang vận hành nguồn nhân lực theo thời gian thực trên nền tảng Bản sao số Nhân sự Masan (Masan HR Digital Twin), tích hợp quy trình làm việc, phản hồi và quản trị hiệu suất. Sáng kiến này hướng tới gia tăng giá trị tạo ra trên mỗi nhân sự, đồng thời cho phép Tập đoàn mở rộng quy mô mà không gia tăng các tầng nấc quản lý. Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm lãnh đạo quốc tế, bao gồm các vị trí tại ByteDance/TikTok và Alibaba; gần đây nhất, ông giữ chức Giám đốc Nhân sự & AI tại V-Tech, một công ty công nghệ tài chính có trụ sở tại Singapore.

Theo MSN, các quyết định bổ nhiệm hỗ trợ chiến lược “Go Digital, Go Global” mà Masan đã công bố, bao gồm việc xây dựng Hệ điều hành Tiêu dùng (cOS), kết nối thương hiệu, nhà bán lẻ và người tiêu dùng trên các kênh offline và online, cùng tham vọng đưa các thương hiệu chủ lực vươn ra thị trường toàn cầu.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2026, Masan ghi nhận doanh thu thuần đạt 36.981 tỷ đồng, tăng 74,7% so với cùng kỳ năm trước (21.164 tỷ đồng). Sau khi trừ các loại chi phí, MSN ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 4.552 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ (1.866 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 3.671 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ (1.208,65 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Masan đạt 89.118 tỷ đồng, tăng 52,7% so với cùng kỳ (58.375 tỷ); Lợi nhuận sau thuế đạt 10.325 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ (4.468 tỷ) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 8.042 tỷ đồng, gấp 3,1 lần so với cùng kỳ (2.634 tỷ đồng).