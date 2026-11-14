Con gái Chủ tịch Masan bán sạch gần 8,5 triệu cổ phiếu MSN

Theo báo cáo kết quả giao dịch vừa được CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) công bố, bà Nguyễn Yến Linh đã hoàn tất bán 8,5 triệu cổ phiếu MSN, tương đương 0,56% vốn điều lệ doanh nghiệp trong ngày 13/11/2026.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận, với giá trị tính theo mệnh giá gần 85 tỷ đồng. Ước tính theo thị giá MSN trên sàn chứng khoán vào kết phiên 13/11, số cổ phiếu trong tay bà Yến Linh có giá trị thị trường khoảng 605 tỷ đồng (71.200 đồng/cổ phiếu). Sau giao dịch, bà Linh không còn nắm giữ cổ phiếu MSN.

Bà Nguyễn Yến Linh là con gái ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Masan. Theo báo cáo, ông Quang hiện sở hữu 18 cổ phiếu MSN, tương đương 0,00% vốn điều lệ. Trong khi đó, bà Nguyễn Hoàng Yến, mẹ bà Yến Linh và là thành viên HĐQT Masan, đang nắm giữ 50,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,35% vốn.

Con gái Chủ tịch Masan bán sạch cổ phiếu MSN vào ngày 13/11/2026 (Ảnh minh họa).

Tính chung, trước giao dịch, nhóm người có liên quan đến bà Nguyễn Yến Linh nắm giữ hơn 59,40 triệu cổ phiếu MSN, tương đương 3,91% vốn điều lệ. Sau khi giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu của nhóm này giảm còn gần 50,9 triệu đơn vị, chiếm 3,35%.

Dù vậy, phần lớn sở hữu của ông Nguyễn Đăng Quang tại Masan trên thực tế lại thông qua 2 pháp nhân liên quan là CTCP Masan với 446 triệu cổ phiếu, chiếm 29,07% và Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương với 189 triệu cổ phiếu, chiếm 12,32% tại ngày 30/6/2026.

Trong những phiên gần đây, cổ phiếu MSN có xu hướng điều chỉnh nhẹ. Cụ thể, mã này đóng cửa ở mức 72.600 đồng/cổ phiếu phiên ngày 10/11, giảm còn 71.800 đồng ngày 11/11 và 71.200 đồng ngày 12/11, tiếp tục giữ mức 71.200 đồng trong phiên 13/11.

Về tình hình kinh doanh, MSN ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2026, với lợi nhuận sau thuế tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ. Tuy nhiên, quy mô hàng tồn kho và nợ ngắn hạn cũng gia tăng nhiều so với đầu năm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Masan đạt doanh thu thuần 89.118 tỷ đồng, tăng khoảng 53% so với mức 58.375 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 10.325 tỷ đồng, tăng khoảng 131% so với mức 4.468 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của Masan đạt 150.223 tỷ đồng, tăng gần 22.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, tương ứng mức tăng khoảng 17%. Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn đạt 47.814 tỷ đồng, tăng khoảng 32%. Đáng chú ý, hàng tồn kho tăng lên 17.467 tỷ đồng, tăng khoảng 62%.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Masan ghi nhận 96.592 tỷ đồng, tăng so với mức 83.243 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng từ 40.257 tỷ đồng lên 59.105 tỷ đồng.