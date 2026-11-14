Con gái Chủ tịch Hồ Minh Quang muốn mua 5 triệu cổ phiếu NKG

Bà Hồ Uyển Nhi, con gái ông Hồ Minh Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Thép Nam Kim (Mã: NKG), vừa đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu NKG nhằm phục vụ mục đích đầu tư tài chính cá nhân.

Theo thông báo giao dịch, thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 18/11 đến 16/12. Nếu hoàn tất, bà Nhi sẽ sở hữu khoảng 1,02% vốn điều lệ của Nam Kim. Trước giao dịch, bà không nắm giữ cổ phiếu nào của doanh nghiệp.

Tạm tính theo thị giá NKG chốt phiên 13/11 ở mức 12.350 đồng/cổ phiếu, bà Nhi cần chi khoảng 61,75 tỷ đồng để thực hiện giao dịch trên.

Trên thị trường chứng khoán, giácổ phiếu NKG hiện thấp hơn 8,5% so với thời điểm đầu năm. So với mức đỉnh lịch sử 31.730 đồng/cổ phiếu thiết lập ngày 20/10/2021, thị giá hiện tại đã giảm khoảng 61%. Thanh khoản bình quân của mã này từ đầu năm đến nay đạt hơn 3,5 triệu cổ phiếu mỗi phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu NKG trong vòng ba năm trở lại đây. (Nguồn: TradingView).

Trước đó, vào giữa tháng 5, ông Hồ Minh Phát, con trai ông Hồ Minh Quang, cũng đã mua thành công 5 triệu cổ phiếu NKG. Sau giao dịch, ông Phát nâng sở hữu tại Nam Kim lên 2,23%, tương ứng 10 triệu cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 12.884 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 252 tỷ đồng, tăng hơn 124%. Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện 59% kế hoạch doanh thu và 63% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Về nhân sự, ngày 4/9, ông Võ Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Nam Kim, đã gửi đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 vì nguyện vọng cá nhân.

Nam Kim cho biết sẽ tiến hành các thủ tục để trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Vũ theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.