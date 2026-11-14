Con gái Chủ tịch HĐQT Thép Nam Kim (NKG) đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu

Con chủ tịch NKG đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu

Bà Hồ Uyển Nhi, con gái Chủ tịch HĐQT Thép Nam Kim (mã ck: NKG) Hồ Minh Quang, vừa đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu NKG.

Theo thông báo, bà Hồ Uyển Nhi đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu NKG nhằm phục vụ mục đích đầu tư tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 18/11 đến 16/12. Hiện bà Nhi chưa sở hữu cổ phiếu NKG nào. Nếu giao dịch hoàn tất, bà sẽ nắm khoảng 1,02% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Tạm tính theo thị giá 12.350 đồng/cổ phiếu chốt phiên 13/11, bà Nhi cần chi khoảng 61,75 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.

Đây không phải lần đầu người thân Chủ tịch Nam Kim đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu doanh nghiệp. Vào khoảng tháng 5/2026, ông Hồ Minh Phát - con trai ông Hồ Minh Quang, đã mua thành công 5 triệu cổ phiếu NKG. Sau giao dịch, ông Phát nâng tỷ lệ sở hữu lên 2,23%, tương ứng 10 triệu cổ phiếu.

Lãi quý III/2026 tăng hơn 157%

Về bức tranh tài chính, theo báo cáo tài chính quý III/2026, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu thuần trong kỳ đạt 5.472,01 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Điểm sáng lớn nhất đến từ biên lợi nhuận gộp khi chỉ tiêu này được cải thiện mạnh mẽ từ mức 4,8% của năm ngoái lên 9%. Nhờ đó, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 494,55 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 174,6%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 27% lên mức 66,37 tỷ đồng, nhưng chi phí tài chính lại tăng tới 89,3%, chạm mức 121,36 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ghi nhận mức tăng 135%, tương ứng tăng thêm 147,29 tỷ đồng lên 256,37 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, Thép Nam Kim báo lãi sau thuế quý III đạt 127,66 tỷ đồng, tăng 157,7% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Thép Nam Kim ghi nhận tổng doanh thu đạt 12.883,6 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 251,8 tỷ đồng, cao hơn 124,4% so với kết quả 9 tháng năm ngoái.

Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Thép Nam Kim đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tổng doanh thu 22.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng. Như vậy, với mức lãi sau thuế đạt 251,8 tỷ đồng, doanh nghiệp thép này đã hoàn thành 63% chỉ tiêu lợi nhuận của cả năm.