Con gái Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung bị bán giải chấp gần 3 triệu cổ phiếu

Bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ), vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu sau khi bị bán giải chấp gần 2,94 triệu đơn vị.

Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 8/10, bà Giao bị bán giải chấp 2,94 triệu cổ phiếu PNJ theo phương thức khớp lệnh. Trước đó một ngày, CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã: VND) đã thông báo về việc bán giải chấp số cổ phiếu này.

Tạm tính theo giá đóng cửa ngày 8/10 là 18.250 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phiếu bị bán giải chấp có giá trị khoảng 54 tỷ đồng.

Trước giao dịch, bà Giao sở hữu hơn 14,64 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 2,86% vốn điều lệ. Sau khi bị bán giải chấp, lượng cổ phiếu nắm giữ giảm xuống còn khoảng 11,7 triệu đơn vị, tương ứng 2,29% vốn.

Trên thị trường chứng khoán, PNJ tăng hết biên độ trong phiên 9/10, đóng cửa tại 19.500 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa doanh nghiệp lên khoảng 9.979 tỷ đồng. Trước đó, cổ phiếu này chịu áp lực bán mạnh, với 5 phiên giảm sàn liên tiếp từ ngày 28/9 đến 2/10.

Diễn biến giá cổ phiếu PNJ trong vòng một năm trở lại đây. (Nguồn: TradingView).

Trước giao dịch của bà Giao, một số thành viên gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung cũng đã bán cổ phiếu PNJ.

Ngày 11/9, bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT PNJ và là con gái bà Dung, đã bán 7 triệu cổ phiếu. Một người con gái khác của bà Dung là bà Trần Phương Ngọc Hà cũng hoàn tất bán 18 triệu cổ phiếu trong giai đoạn từ ngày 11 đến 18/9.

Hai giao dịch này nằm trong kế hoạch thu xếp nguồn vốn để gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung cho PNJ vay, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đầu tháng 10, ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Dung, tiếp tục bán 9 triệu cổ phiếu PNJ trong hai phiên 1 - 2/10 để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Duy giảm từ 2,7% xuống 0,94% vốn.

Tính từ ngày 11/9 đến 8/10, ba người con gái cùng em trai bà Cao Thị Ngọc Dung đã bán hoặc bị bán giải chấp tổng cộng 36,94 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương khoảng 7,2% lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Ở một diễn biến khác, theo thông tin từ PNJ, ông Kennedy Ho, Chủ tịch Viện Khoa học Đá quý Châu Á (AIGS), đã đến thăm doanh nghiệp và trực tiếp trao chứng thư kiểm định độc lập.

Theo PNJ, các mẫu kim cương doanh nghiệp đang kinh doanh được Vinacontrol lấy mẫu ngẫu nhiên, niêm phong và gửi đến các chuyên gia ngọc học của AIGS để phân tích độc lập. Kết quả cho thấy toàn bộ mẫu được kiểm định là kim cương thiên nhiên và phù hợp với các thông số 4C do PNJ công bố.

Trước đó, PNJ cũng công bố hướng dẫn để khách hàng tự tra cứu thông tin chứng nhận kim cương qua hệ thống của Viện Đá quý Hoa Kỳ (GIA) và P-Lab. Theo hướng dẫn, người mua có thể sử dụng mã số chứng nhận hoặc quét mã QR để đối chiếu thông tin kiểm định.

Đại diện PNJ cho biết toàn bộ kim cương đưa vào hệ thống được nhập khẩu chính ngạch từ các nhà cung cấp lớn tại Thái Lan, Hồng Kông, Mỹ và một số thị trường khác. Doanh nghiệp cũng đang xem xét thay đổi quy trình của PNJ Lab sau những tranh cãi liên quan đến hoạt động kiểm định.