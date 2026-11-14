Con gái Catherine Zeta-Jones gây chú ý khi mặc lại chiếc áo 30 năm tuổi của mẹ

Theo Page Six, tối 11/11 (giờ địa phương), Carys Douglas tham dự sự kiện Gucci x Moda Operandi tại New York, Mỹ. Người đẹp 23 tuổi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong một thiết kế mang đậm dấu ấn thời trang thập niên 90.

Carys lựa chọn chiếc áo ren đen thuộc thời kỳ Tom Ford đảm nhiệm vai trò giám đốc sáng tạo của Gucci. Cô kết hợp thiết kế này cùng chân váy ngắn và quần tất đen, tạo nên tổng thể vừa quyến rũ vừa hiện đại. Đặc biệt, chiếc áo không phải món đồ Carys mới mua mà được cô lấy từ tủ quần áo của mẹ - nữ diễn viên Catherine Zeta-Jones.

Theo Page Six, minh tinh Hollywood từng diện thiết kế này tại buổi công chiếu bộ phim The Long Kiss Goodnight vào năm 1996, nhiều năm trước khi Carys chào đời. Ở lần xuất hiện cách đây ba thập kỷ, Catherine Zeta-Jones phối chiếc áo ren cùng áo quây đen bên trong và quần ren đồng màu.

So với phong cách kín đáo hơn của mẹ, Carys Douglas lựa chọn cách phối đồ trẻ trung, táo bạo, phù hợp với xu hướng thời trang hiện tại. Dù có sự khác biệt trong cách kết hợp trang phục, cả hai đều làm nổi bật vẻ đẹp đặc trưng của thiết kế Gucci cổ điển. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Carys Douglas gây chú ý khi mặc lại những món đồ thời trang từng gắn liền với mẹ.

Tháng 10/2025, cô tham dự sự kiện PAC NYC Icons of Culture Gala cùng cha là tài tử Michael Douglas. Khi ấy, Carys lựa chọn chiếc váy hai dây màu đen mà Catherine Zeta-Jones từng mặc từ năm 2005.

Trước đó, trong dịp sinh nhật lần thứ 21 vào năm 2024, Carys cũng khiến giới mộ điệu thích thú khi diện lại chiếc váy hai dây màu hồng của thương hiệu Ungaro. Thiết kế này từng được Catherine Zeta-Jones mặc vào năm 1999, tức khoảng 25 năm trước thời điểm con gái sử dụng lại.

Nữ minh tinh Hollywood Catherine Zeta-Jones từng diện thiết kế này tại buổi công chiếu bộ phim The Long Kiss Goodnight vào năm 1996

Việc liên tục lựa chọn trang phục từ tủ đồ của mẹ cho thấy Carys Douglas có niềm yêu thích đặc biệt với những thiết kế vintage. Thay vì chạy theo các xu hướng mới, cô tận dụng những món đồ mang giá trị thời trang và dấu ấn cá nhân của Catherine Zeta-Jones để tạo nên phong cách riêng.

Sinh ra trong gia đình có cả cha lẫn mẹ đều là những ngôi sao nổi tiếng Hollywood, Carys Douglas thường xuyên nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Không chỉ sở hữu nhiều đường nét gương mặt giống mẹ, cô còn cho thấy sự tương đồng với Catherine Zeta-Jones trong gu thẩm mỹ và cách lựa chọn trang phục.

Màn xuất hiện mới nhất tại New York tiếp tục chứng minh sức hút của những thiết kế thời trang vượt thời gian, đồng thời tạo nên khoảnh khắc thú vị giữa hai thế hệ trong gia đình minh tinh Hollywood.