Con gái bỏ đi sau lời răn dạy, người mẹ ở Hà Nội ân hận, tìm kiếm suốt 20 năm

Bỏ nhà đi biệt tích

Ngồi bên máy may, chị Trần Thị Lan (SN 1988, thôn Thượng Hiệp, xã Hát Môn, TP Hà Nội) bất giác nhớ người chị ruột tên Trần Thị Thính (SN 1986) đã mất tích 2 thập kỷ của mình. Ngày còn trẻ, chị em chị Lan thường cùng nhau ngồi may gia công tại nhà.

Dù gia đình không khá giả, chị Thính, chị Lan và người em trai út vẫn thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Thế rồi năm 18-19 tuổi, chị Thính bất ngờ xuất hiện những dấu hiệu lạ về thần kinh.

Gia đình lo lắng, đưa chị đến bệnh viện thăm khám. Tại đây, bác sĩ kết luận bệnh tình chị không đáng ngại. Sau khi được bác sĩ kê thuốc bổ não, chị Thính lưu lại bệnh viện một thời gian ngắn rồi trở về nhà.

Hình ảnh chị Thính trước khi rời nhà rồi mất tích

Chị Lan kể: “Lúc ở nhà, chị Thính thường tự ti về ngoại hình, nói mình xấu, không ai cưới rồi bày tỏ tâm nguyện muốn nương nhờ cửa chùa.

Lúc ấy, gia đình cũng đồng tình, cùng nhau đưa chị đến chùa. Nhưng sau đó, chị không chịu ở lại. Về nhà, chị vẫn cùng tôi làm việc bình thường dù đôi lúc có những biểu hiện tâm thần không ổn định.

Ngày 8/7/2006 âm lịch, chị Thính đi cắt tóc, mua một số vật dụng nho nhỏ nhưng lại không có tiền trả. Khoảng 20h cùng ngày, người bán đưa chị về tận nhà đòi tiền.

Thấy vậy, mẹ tôi nhắc nhở chị. Cả hai nói qua lại vài câu rồi chị Thính giận dỗi bỏ đi. Chúng tôi cũng tưởng chị ấy ra ngoài cho khuây khỏa. Nào ngờ sau lần ấy, chúng tôi không thấy chị trở về nhà nữa”.

Chị Lan cho biết, trước khi mất tích, chị Thính có biểu hiện bất thường về tâm thần

Phát hiện con gái bỏ nhà đi không về, gia đình ông Trần Huy Chính (đã mất), bà Đỗ Thị Phượng (SN 1958) hoang mang, lo lắng tột cùng. Ông bà nhờ chính quyền địa phương phát loa tìm kiếm tung tích con gái.

Tại nhà, ông bà cùng các thành viên gia đình nhờ hàng xóm hỗ trợ tỏa đi khắp nơi tìm chị Thính. Dù vậy, mọi nỗ lực tìm kiếm đều vô vọng. Suốt 2 thập kỷ qua, gia đình ông bà vẫn không có bất kỳ tin tức nào về cô con gái cả của mình.

20 năm sống trong dằn vặt

Chị Lan cho biết, từ ngày chị Thính bỏ đi không rõ tung tích, bố mẹ chị đau buồn không dứt. Ngày còn sống, bố chị không lúc nào thôi nhắc đến việc tìm con gái.

Trong khi đó, bà Phượng - mẹ chị Thính, sống trong sự dằn vặt. Bà luôn tự trách bản thân, cho rằng vì những lời nhắc nhở của mình con gái mới buồn lòng rồi bỏ nhà đi biệt tích.

Khi còn đủ sức khỏe, bà làm mọi cách để tìm con. Đi đến đâu, bà cũng hỏi thăm mọi người về chị Thính. Biện pháp khoa học chưa đem lại kết quả, bà tìm đến niềm tin tâm linh như một cách níu kéo những hy vọng mong manh.

Bà Phượng (bên trái) luôn mang trong lòng nỗi dằn vặt sau khi con gái bỏ nhà đi rồi mất liên lạc

Chị Lan chia sẻ: “Bao năm qua, bố mẹ tôi sống trong tủi khổ, dằn vặt vì chưa tìm được chị Thính. Nay bố tôi đã mất, mẹ cũng gần 70 tuổi nên càng thương nhớ chị.

Lúc nào mẹ cũng đau đáu việc tìm kiếm chị. Mong ước cuối đời của mẹ là có được tin tức về chị Thính để phần nào nguôi ngoai nỗi dằn vặt, ân hận trong lòng trước khi nhắm mắt xuôi tay”.

Theo chị Lan, thời điểm bỏ nhà đi rồi mất liên lạc hoàn toàn với gia đình, chị Thính có vóc dáng nhỏ nhắn, cao khoảng 1,50m, nặng khoảng 40kg.

Sinh ra trong gia đình khó khăn, chị em chị Thính chỉ học hết tiểu học rồi nghỉ, đi làm thuê phụ giúp gia đình. Lớn lên, hai chị em nhận quần áo về may gia công tại nhà.

Trước khi mất tích, chị Thính cũng chưa từng rời khỏi địa phương hoặc có bạn bè ở xa. Chị cũng chưa có bạn trai. Vì vậy, việc chị rời khỏi nhà rồi bặt vô âm tín khiến gia đình chị Lan vừa bất ngờ, vừa khó hiểu.

Mong ước lớn nhất của bà Phượng, chị Lan là có được thông tin về chị Thính

Chị bộc bạch: “Ký ức của tôi về chị Thính là những năm còn nhỏ, khoảng 9-10 tuổi. Hôm đó, bố mẹ đi làm vắng nhà nên chị Thính nấu cơm.

Không cẩn thận, chị làm lửa bén lên bếp có mái lợp bằng rơm. Lửa cháy nhưng chị và tôi ngây thơ không biết gì. May có hàng xóm đến dập kịp mới không xảy ra hỏa hoạn.

Lớn lên, chị em tôi vẫn quấn quýt bên nhau, chưa bao giờ bất hòa. Mỗi ngày, cả hai chỉ cố gắng may được nhiều hơn để cải thiện thu nhập cho đến khi chị bất ngờ bỏ đi biệt tích. Tính đến nay, đã tròn 20 năm tôi không có bất kỳ thông tin nào về chị.

Giờ đây, gia đình tôi tha thiết mong cộng đồng hỗ trợ, giúp tìm lại người thân dù còn sống hay đã mất. Mong ước của tôi là có thông tin về chị Thính dù là nhỏ nhất để mẹ tôi phần nào nguôi ngoai nỗi ân hận, day dứt trong lòng”.

Ông Đỗ Văn Thịnh, Trưởng thôn Thượng Hiệp, xã Hát Môn, TP Hà Nội xác nhận, gia đình bà Đỗ Thị Phượng đang sinh sống tại địa phương.

“Sự việc gia đình bà Phượng có người con gái mất tích từ năm 2006 là đúng. Sau khi phát hiện con gái rời khỏi nhà không có thông tin, gia đình bà Phượng có tổ chức tìm kiếm nhưng không thành công. Hiện nay, gia đình bà vẫn đang nỗ lực tìm người thân mất tích”, ông Thịnh cho biết.

Độc giả có tin tức về chị Trần Thị Thính (sinh ngày 21/1/1986 tại xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây cũ, nay là thôn Thượng Hiệp, xã Hát Môn, TP Hà Nội) vui lòng gọi về đường dây nóng Báo VietNamNet, số điện thoại 0923.457.788. Độc giả cũng có thể để lại bình luận phía cuối bài hoặc liên lạc với chị Trần Thị Lan (SN 1988, thôn Thượng Hiệp, xã Hát Môn, TP Hà Nội) qua số điện thoại: 0964844656.