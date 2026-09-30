Zahara Marley Jolie-Pitt - con gái Angelina Jolie và Brad Pitt chính thức bỏ họ của cha sau khi được tòa án Los Angeles chấp thuận yêu cầu đổi tên.

Theo Page Six, trong phiên tòa diễn ra hôm 28/9, một thẩm phán tại Los Angeles đã phê duyệt đơn xin đổi tên của Zahara (21 tuổi). Theo đó, tên hợp pháp của cô được đổi từ Zahara Marley Jolie-Pitt thành Zahara Marley Jolie.

Zahara Marley Jolie-Pitt - con gái Angelina Jolie và Brad Pitt.

“Không có phản đối nào, đơn xin đổi tên được chấp thuận”, văn bản của tòa nêu rõ. Luật sư Peter Kenneth Levine đại diện cho Zahara tham dự phiên xét xử trực tuyến. Thẩm phán Virginia Keeny chủ trì phiên tòa tại Tòa Thượng thẩm Los Angeles.

Sau quyết định này, một nguồn tin thân cận với Brad Pitt cho rằng việc Zahara bỏ họ cha là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ cha con ngày càng xa cách. Người này đồng thời cáo buộc phía Angelina Jolie đang tìm cách chuyển hướng sự chú ý khỏi những thành công của Brad Pitt.

Ở chiều ngược lại, một nguồn tin thân cận với Angelina Jolie phản bác, cho rằng phiên tòa là thủ tục bắt buộc theo luật và đã được hệ thống tòa án Los Angeles lên lịch từ nhiều tháng trước. Người này cũng chỉ trích việc phía Brad Pitt đưa ra những suy diễn và cho rằng Zahara đã lựa chọn không công khai các chi tiết liên quan đến hành vi của cha.

Trên thực tế, Zahara đã sử dụng tên Zahara Marley Jolie trong các hoạt động công khai trước khi việc đổi tên được tòa án chính thức phê duyệt. Hồi tháng 5, cô được giới thiệu với tên này khi nhận bằng tốt nghiệp tại Spelman College. Trước đó, vào tháng 11/2023, Zahara cũng tự giới thiệu bằng tên Jolie trong lễ gia nhập hội nữ sinh Alpha Kappa Alpha.

Trên thực tế, Zahara đã sử dụng tên Zahara Marley Jolie trong các hoạt động công khai trước khi việc đổi tên được tòa án chính thức phê duyệt.

Zahara không phải người con duy nhất của Angelina Jolie và Brad Pitt chủ động loại bỏ họ Pitt. Anh trai Maddox (25 tuổi) đã chính thức bỏ họ cha hồi đầu tháng vì lý do cá nhân. Shiloh (20 tuổi) cũng đổi tên thành Shiloh Jolie sau khi nộp đơn ngay sinh nhật 18 tuổi vào tháng 5/2024.

Vivienne (18 tuổi) được cho là đang thực hiện các bước pháp lý tương tự, trong khi Knox cũng đã bỏ họ Pitt khỏi bằng tốt nghiệp trung học. Riêng Pax (22 tuổi) được cho là vẫn giữ mối quan hệ với gia đình bên nội, dù một nguồn tin cho biết anh ít liên lạc với cha.

Angelina Jolie và Brad Pitt kết hôn năm 2014, nhưng Jolie đệ đơn ly hôn vào tháng 9/2016. Cặp đôi được tuyên bố độc thân hợp pháp vào năm 2019 và hoàn tất thỏa thuận ly hôn vào tháng 12/2024, khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài 8 năm.

Angelina Jolie và Brad Pitt kết hôn năm 2014, nhưng Jolie đệ đơn ly hôn vào tháng 9/2016.