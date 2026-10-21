Con gái 32 tuổi hiến gan cứu bố: 'Con chỉ muốn được gọi bố ơi lâu hơn nữa'

Những ngày bố nằm viện trong tình trạng nguy kịch, Văn Thị Ngân, quê Nghệ An, nhiều lần trốn ra cầu thang, hành lang để khóc. Trở lại bên giường bệnh, cô lại cố giữ bình tĩnh, tiếp tục lo liệu mọi việc với hy vọng duy nhất là cứu được bố. “Tôi chưa báo hiếu được cho bố mẹ ngày nào”, Ngân nói.

Tháng 3/2025, bố cô đi khám vì nghi mắc bệnh gout, xét nghiệm phát hiện viêm gan B. Theo lời kể của Ngân, ông uống thuốc theo đơn một tháng rồi dừng. Gia đình chưa nhận thức đầy đủ về việc cần theo dõi, tái khám nên không đưa ông đi kiểm tra định kỳ.

Hình ảnh khi Ngân và bố điều trị tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108. (Ảnh: NVCC)

Tháng 8/2026, ông bắt đầu ớn lạnh như bị cảm cúm. Sau 8 ngày điều trị tại bệnh viện, tình trạng không cải thiện, gia đình đưa ông ra Hà Nội. Từ ngày 24/8 đến 1/9, ông điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khi bệnh diễn biến nặng, rối loạn ý thức. Các bác sĩ nhận định ghép gan là phương án cần thiết để duy trì sự sống.

Khi bác sĩ hỏi ai có thể hiến gan cho bố, Ngân lập tức trả lời: “Em ạ”, rồi đi xét nghiệm máu. Ba chị em cô đều đồng lòng kiểm tra để tìm người phù hợp. Dù bác sĩ nhắc đến việc Ngân có con nhỏ mới hai tuổi, cô gần như không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc cứu bố. “Tôi chỉ muốn cứu bố, không có thời gian nghĩ nhiều”, cô nói.

Khi biết mình có các chỉ số phù hợp nhất, Ngân vừa vui mừng vừa xúc động. Cô mong các thủ tục được hoàn tất nhanh chóng để bố sớm được ghép gan. Dẫu hiểu mẹ, chồng và các chị em đều lo lắng, cô mạnh mẽ để mọi người yên tâm.

Trước ca phẫu thuật, cô nhắn với mẹ: “Mùa Vu Lan báo hiếu năm nay, món quà to nhất con dành cho mẹ là một người chồng. Món quà con dành cho bố là sự sống”.

Tối trước ngày mổ, Ngân vào thăm bố. Khi ấy, ông phải thở oxy, không còn tỉnh táo để trò chuyện như trước. Cô nắm lấy cơ hội ít ỏi để động viên: “Bố ơi, bố cố lên nhé. Mai bố phẫu thuật, sau đó khoảng ba, bốn ngày là bố khỏe, đi lại được rồi”. Thấy bố gật đầu, Ngân tin ông vẫn nghe được lời mình nói và sẽ cố gắng vượt qua.

Ngân thời điểm sau hiến gan cho bố. (Ảnh: NVCC)

Ngày 5/9, cô bước vào ca phẫu thuật hiến gan. Theo Ngân, quá trình từ lúc hiến gan đến khi ghép cho bố kéo dài khoảng tám tiếng. Nằm tại phòng hồi sức tích cực, cô chỉ mong ca ghép thành công. Đến khi biết bố phẫu thuật an toàn, cô mới thực sự thả lỏng, dù cơ thể vẫn đau nhức.

Những ngày sau đó, hai bố con chưa thể gặp nhau. Ngân sợ bố biết người hiến gan là con gái sẽ lo lắng, ảnh hưởng đến quá trình hồi phục nên cố giấu chuyện mình cũng đang nằm viện.

Khi bố được chuyển xuống khu cách ly tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hai người mới có thể trò chuyện qua video. Trong một lần nhìn thấy bố qua ô cửa kính, dù vẫn đang truyền thuốc và cơ thể còn đau, Ngân khoác áo che bộ đồ bệnh nhân, cố cười nói vui vẻ để ông không nhận ra điều bất thường.

Bố liên tục hỏi “Ngân đâu, Ngân đâu”. Khi biết chính con gái hiến gan cứu mình, ông buồn bã, ít tập luyện và trò chuyện hơn trước. Ngân lại gọi video để trấn an rằng mình khỏe, mong bố đừng quá lo lắng. Dần dần, được người thân động viên, ông lấy lại tinh thần, ăn uống và tập luyện để hồi phục.

Sau khoảng một tuần nằm viện, Ngân được xuất viện về nhà. Bố vẫn ở bệnh viện, hai người tiếp tục gọi video nhiều lần mỗi ngày. Với cô, chỉ cần thấy bố uống nước, ăn được một miếng cơm hay có thêm một cử chỉ nhỏ cũng đủ vui cả ngày. Những điều bình thường ấy giờ trở thành dấu hiệu cho thấy ông đang dần tỉnh táo, minh mẫn trở lại.

Bố Ngân đã xuất viện về nhà. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên cô làm là tìm bố. Ngân sợ ai đó cướp mất bố đi, như một đứa trẻ mở mắt ra là đòi tìm bố, gọi ‘bố ơi’ cả ngày.

Nỗi sợ mất bố trong những ngày ông nguy kịch vẫn còn nguyên trong ký ức. Vì vậy, khi có lại cơ hội ở bên ông, cô muốn tận hưởng từng khoảnh khắc, kể cả những cuộc trò chuyện tưởng như chẳng có gì đặc biệt.

Ngân nói chưa bao giờ hối hận về quyết định hiến gan. Cô thấy may mắn vì còn cơ hội làm điều gì đó cho bố, để ông tiếp tục nhìn thấy các con trưởng thành và các cháu lớn lên.

“Bố là bức tượng đài của con, mãi là như vậy. Dù chúng con chưa thành công, giàu có như nhiều người khác, bố cứ mạnh dạn tự hào rằng mình có sáu người con, cả dâu cả rể, vô cùng hiếu thảo và yêu bố vô điều kiện”, cô nhắn nhủ.

Ngân và bố hiện tại đều khoẻ mạnh. (Ảnh: NVCC)

Sau ca ghép gan, hai bố con đôi khi vẫn đùa nhau. Ông nói bố mẹ thường giả nghèo, giả bệnh để thử lòng con cái, nhưng gia đình mình có lẽ chẳng cần thử nữa. Các con trêu lại, nếu đã thử lòng xong thì bố hãy công khai thân phận “chủ tịch giả nghèo, giả bệnh”.

Những câu đùa giản dị giúp Ngân nhẹ lòng sau quãng thời gian cả gia đình sống trong sợ hãi. Điều cô mong lúc này không phải điều gì lớn lao, mà chỉ là bố khỏe mạnh, bình an, sống thật lâu bên con cháu.

“Con thương bố nhiều hơn những gì con có thể nói thành lời. Bố hãy sống thật khỏe, thật vui, bởi với con, được nhìn thấy bố bình an mỗi ngày chính là món quà lớn nhất cuộc đời dành cho con”, Ngân nói.

Từ trải nghiệm của gia đình, cô mong mọi người quan tâm hơn đến sức khỏe bản thân và người thân, chủ động thăm khám, theo dõi bệnh tật. Đừng đợi đến khi đứng trước lựa chọn sinh tử mới nhận ra điều mình mong mỏi nhất đôi khi chỉ đơn giản là người thương yêu vẫn còn ở bên.