Con gái 18 tuổi của diễn viên Angelina Jolie và Brad Pitt hoảng loạn khi nhập viện

Theo EW, con gái của Angelina Jolie và Brad Pitt vừa giới thiệu bộ sưu tập tranh mới nhất tại một phòng trưng bày ở Los Angeles, Mỹ. Trong lời tự bạch của nghệ sĩ, Vivienne giải thích rằng các tác phẩm này tái hiện lại ký ức của cô về khoảng thời gian nằm viện để điều trị chứng rối loạn ăn uống.

Angelina Jolie và Vivienne Jolie. Ảnh: WireImage

Dịp hiếm hoi, Vivienne cởi mở chia sẻ về biến cố sức khỏe gần đây. Nữ họa sĩ 18 tuổi trưng bày các tác phẩm dưới nghệ danh Vivienne Marcheline tại một phòng trưng bày ở Los Angeles và tiết lộ cô đã phải nhập viện điều trị chứng rối loạn ăn uống vào đầu năm nay.

Chính trải nghiệm này đã truyền cảm hứng cho loạt tranh tại triển lãm mang tên "The Tulip Field: A Gallery on Patience of Patients" (Cánh đồng hoa Tulip: Phòng trưng bày về sự kiên nhẫn của những bệnh nhân). Triển lãm vừa diễn ra tại không gian nghệ thuật Forager Crafts ở Los Angeles.

"Giống như nhiều người khác, tôi từng vật lộn với sức khỏe tâm thần. Tôi cũng từng phải chiến đấu với chứng rối loạn ăn uống. Vào đầu năm nay, tôi đã phải nhập viện vì căn bệnh này. Tôi đã từng giận dữ, ốm yếu và vô cùng cô độc", Vivienne viết.

Vivienne đã giới thiệu về triển lãm này trên Instagram vào tháng trước, giải thích rằng cộng đồng tại bệnh viện đã tạo nên một môi trường đầy nâng đỡ và tích cực. "Tuy nhiên, cuối cùng lòng tốt và sự ấm áp của những đứa trẻ cùng đội ngũ nhân viên tại bệnh viện đã phá vỡ bức tường mà tôi dựng lên. Tôi chưa bao giờ cười hay khóc nhiều, chưa bao giờ sống thật và là chính mình đến vậy. Những người bạn nhỏ ở đó đã dạy tôi cách trở nên mạnh mẽ ngay cả khi bản thân yếu đuối nhất. Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhưng cũng tuyệt vời nhất trong cuộc đời và tôi đã trở nên tốt hơn nhờ nó", cô chia sẻ.

Vivienne giải thích rằng "Cánh đồng hoa Tulip" (Tulip Field) trong dự án này chính là tên gọi mà cô đặt cho bệnh viện nơi mình điều trị và những bức tranh của Vivienne "đại diện cho những khoảnh khắc thời gian đã trải qua tại đó". Vivienne đã vẽ nên những bức tranh này như một cách tái hiện "những ký ức thuần khiết nhất được lưu giữ", bao gồm "những giây phút tuyệt vọng, những lúc không thể ngừng cười, những khoảnh khắc thấy bình yên và cả những giây phút dũng cảm".

Bên cạnh mỗi bức tranh, Vivienne cũng trưng bày những dòng trích từ nhật ký của cô trong thời gian nằm viện. Nhật ký ngày 20/4 viết: "Tôi đang chìm quá sâu trong trạng thái hoang mang. Có một vẻ đẹp nào đó trong sự lãng quên và đôi khi tôi ước mình được như vậy nhưng tôi lại cảm nhận mọi thứ một cách quá đỗi nhạy cảm".

Vivienne là con ruột của Angelina Jolie và Brad Pitt. Năm 2024, cô gây chú ý trên truyền thông vào năm 2024 khi cô bỏ họ "Pitt" trên ấn phẩm giới thiệu của vở nhạc kịch Broadway The Outsiders - tác phẩm mà cô tham gia sản xuất cùng mẹ. Gần đây Vivienne đã hoàn tất thủ tục pháp lý để đổi tên thành Vivienne Marcheline Jolie và sử dụng nghệ danh Vivienne Marcheline trong triển lãm tranh mới nhất.