Con gà hay quả trứng có trước: Giới khoa học đưa ra câu trả lời cuối cùng!

Suốt chiều dài lịch sử, câu hỏi tưởng chừng đơn giản về con gà và quả trứng đã làm đau đầu không ít triết gia lẫn các nhà khoa học trên toàn thế giới. Dẫu vậy, những bằng chứng thuyết phục từ sinh học tiến hóa ngày nay đã mang đến câu trả lời rõ ràng, làm thay đổi hoàn toàn cách nhân loại nhìn nhận về điểm khởi đầu của sự sống trong tự nhiên.

Con gà hay quả trứng có trước?

Cuộc tranh luận bắt đầu từ thời Hy Lạp cổ đại khi Aristotle coi đây là một nghịch lý luẩn quẩn: gà nở ra từ trứng, nhưng trứng lại do gà đẻ ra. Dù vậy, ngành cổ sinh vật học ngày nay xác định các loài động vật đẻ trứng đã xuất hiện trên Trái Đất từ khoảng 540 triệu năm trước, rất lâu trước khi loài chim nói chung hay loài gà nói riêng tồn tại.

Xét về nguồn gốc loài, gà nhà (Gallus gallus domesticus) được thuần hóa khoảng 8.000 năm trước từ tổ tiên gà rừng lông đỏ tại Đông Nam Á qua hàng ngàn năm biến đổi di truyền liên tục. Không hề có thời khắc đột ngột nào tạo ra con gà đầu tiên; thay vào đó, hai cá thể chim tiền thân đã đẻ ra một quả trứng mang đột biến gene ngẫu nhiên để nở ra cá thể gà thực thụ đầu tiên, đồng nghĩa quả trứng mang bộ gene đó xuất hiện trước con gà.

Lần ngược thời gian xa hơn, di sản của trứng cổ xưa hơn loài gà rất nhiều khi các loài cá, bò sát và khủng long đã đẻ trứng suốt hàng trăm triệu năm trước. Cấu trúc sinh học dạng vỏ bọc nuôi dưỡng sự phát triển của phôi thai là một sáng tạo được tự nhiên phát minh từ rất lâu trước khi loài chim xuất hiện trên Trái Đất.

Nghiên cứu từ giới sinh học phát triển củng cố điều này khi chỉ ra rằng hệ thống phân tử tạo phôi bên trong trứng vốn đã hiện diện ở các sinh vật nguyên thủy tiền thân của toàn bộ động vật phức tạp. Những nền tảng cấu thành nên trứng chim thực chất đã có mặt ở các dạng sống vi mô từ hàng trăm triệu năm trước.

Giải mã được câu hỏi hàng ngàn năm về con gà và quả trứng.

Nhìn qua lăng kính khoa học, câu trả lời trực diện và rõ ràng nhất là quả trứng có trước. Quả trứng hoàn toàn không phải do loài gà tạo ra trước, mà là một di sản sinh học cổ xưa phản ánh chiều dài tiến trình lịch sử của chính sự sống.