Nằm ở khu vực Gongliao, thành phố Tân Bắc, Caoling Historic Trail là một trong những cung đường đi bộ nổi tiếng tại vùng Đông Bắc Đài Loan. Tuyến đường dài khoảng 8,5 km, nối khu vực Yuanwangkeng thuộc Tân Bắc với Dali thuộc huyện Nghi Lan.

Trước đây, nơi này từng là tuyến giao thông quan trọng giúp người dân di chuyển giữa Đài Bắc và Nghi Lan. Hiện nay, cung đường trở thành điểm tham quan dành cho những người yêu thiên nhiên, thích khám phá cảnh quan núi rừng và tìm hiểu lịch sử địa phương.

Bảng hướng dẫn đi cung đường cỏ lau. Ảnh: Vocus

Điểm hấp dẫn nhất của Caoling Historic Trail là mùa cỏ lau thường bắt đầu vào khoảng tháng 10 và kéo dài đến cuối năm.

Khi gió mùa Đông Bắc thổi qua, những bông cỏ lau trắng bạc đồng loạt nở trên sườn núi, tạo thành từng mảng màu trải dài giữa thảm thực vật xanh.

Từ những vị trí cao trên đường mòn, du khách có thể ngắm các triền cỏ lau chuyển động theo gió, trông giống những con sóng trắng đang lan rộng giữa núi rừng.

Ảnh: Playtour

Ảnh: Yam

Đây cũng là thời điểm địa phương tổ chức Lễ hội cỏ lau Caoling lần thứ 25, diễn ra từ ngày 14/11 đến 13/12/2026.

Sự kiện ban đầu dự kiến khai mạc vào cuối tháng 10 nhưng phải điều chỉnh lịch do ảnh hưởng của bão và công tác sửa chữa một số đoạn đường.

Trong thời gian lễ hội, du khách có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa, tham quan khu chợ phiên, làm đồ thủ công và tìm hiểu những câu chuyện gắn với cung đường cổ.

Ảnh: YDN

Ảnh: Kamalan News

Một trong những trải nghiệm thú vị là hoạt động đóng dấu lưu niệm tại ba điểm dọc tuyến tham quan. Du khách hoàn thành hành trình thu thập dấu tại các địa điểm quy định có thể đổi huy hiệu phiên bản giới hạn.

Vào cuối tuần, khu vực này còn tổ chức các hoạt động thủ công như nhuộm chàm, đan sản phẩm từ sợi chuối và trải nghiệm mặc trang phục cổ để chụp ảnh.

Ảnh: Zhupiter

Ảnh: Taiwan News

Ngoài biển cỏ lau, Caoling Historic Trail còn có nhiều dấu tích lịch sử như cầu Diesima, đá Xianji và bia đá khắc chữ Hùng Trấn Man Yên, trong đó nổi bật là tấm bia có hình chữ Hổ.

Những di tích này giúp chuyến đi không chỉ đơn thuần là hành trình ngắm cảnh mà còn mang đến cơ hội tìm hiểu lịch sử giao thương và đời sống của cư dân địa phương trước đây.

Ảnh: Hiking

Cung đường mở cửa quanh năm, nhưng mùa cỏ lau là thời điểm được nhiều người lựa chọn nhất.

Du khách có thể đi tàu đến ga Fulong, sau đó sử dụng xe buýt địa phương để đến khu vực lối vào. Ban tổ chức cũng bố trí xe đưa đón miễn phí vào các ngày cuối tuần trong thời gian lễ hội, giúp việc tham quan thuận tiện hơn.

Ảnh: Vocus

Với sự kết hợp giữa cảnh sắc mùa thu, những dấu tích lịch sử và hoạt động trải nghiệm địa phương, Caoling Historic Trail là điểm đến phù hợp cho những chuyến đi bộ khám phá thiên nhiên tại Đài Loan.