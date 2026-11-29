Video: Con đường lầy lội giữa phố, người dân khốn khổ.

Dự án xây dựng tuyến đường Lê Ngọc Hân (phường Vinh Phú, Nghệ An) được phê duyệt chủ trương từ năm 2022, có chiều dài khoảng 1,94 km. Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, dự án được giao Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được triển khai hoàn thiện. Nhiều đoạn đường xuống cấp, mặt đường lồi lõm,﻿ xuất hiện ổ gà, ổ voi và những vũng nước đọng, gây khó khăn cho người dân đi lại, đặc biệt vào những ngày mưa.

Nhiều vị trí mặt đường hư hỏng nặng, trong khi khả năng thoát nước tại một số khu vực còn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bà Bạch Thị Hợi (trú khối Mỹ Thịnh, phường Vinh Phú) cho biết đường xuống cấp, nhiều ổ gà, đọng nước khi mưa khiến người dân đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn﻿. “Đường hư nát, đi lại rất khổ. Mang tiếng ở thành phố mà đường sá thế này. Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường. Chúng tôi mong đường sớm được sửa chữa để việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn”, bà Hợi chia sẻ.

Đây là tuyến đường kết nối Đại lộ Vinh - Cửa Lò với đường tỉnh 535, có lưu lượng phương tiện qua lại lớn.

Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, tình trạng đường xuống cấp còn gây bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày của người dân. Vào những ngày mưa, các vũng nước đọng khiến việc di chuyển càng khó khăn.

Ông Bạch Huy Trang - Khối trưởng khối Mỹ Thịnh - cho hay mới đây UBND phường Vinh Phú đã ban hành quyết định chi trả tiền đền bù đợt 3 cho 21 hộ dân, nhưng đến nay các hộ vẫn chưa nhận được tiền. “Đường xuống cấp nghiêm trọng, người dân đi lại rất vất vả. Chúng tôi mong các cấp sớm tháo gỡ vướng mắc, triển khai dự án để bà con có con đường đi lại thuận tiện, an toàn”, ông Trang nói.

Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Năng Hiệp - Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Phú - cho biết Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An đang báo cáo UBND tỉnh để điều chỉnh dự án. Theo ông Hiệp, dự án vẫn được triển khai, song cần điều chỉnh một số đoạn tuyến nhằm giảm khối lượng giải phóng mặt bằng.

Liên quan 21 hộ dân đã có quyết định nhận tiền đền bù đợt 3 nhưng chưa được chi trả, ông Hiệp cho biết do dự án đang trong quá trình điều chỉnh nên kinh phí phải xin từ UBND tỉnh. “Phường đang phối hợp với Ban Quản lý dự án để tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tuyến đường được triển khai theo quy hoạch”, ông Hiệp thông tin.