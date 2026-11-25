Cận cảnh đường Lê Ngọc Hân đọng nước mỗi khi trời mưa.

- Đó là tuyến đường Lê Ngọc Hân ở phường Vinh Phú ( tỉnh Nghệ An) với chi chít “ổ voi”, “ổ gà” đó Bề Tui.

- Sao nghe nói tuyến đường này đã khởi công nâng cấp rồi mà?

- Năm 2023, UBND TP Vinh (cũ) phê duyệt dự án nâng cấp tuyến đường Lê Ngọc Hân đường dài 2,5km (đi qua 2 xã Hưng Hòa và xã Nghi Đức, nay thuộc phường Vinh Phú, Nghệ An) kết nối Đại lộ Vinh - Cửa Lò với Tỉnh lộ 535, với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Đầu năm 2024, dự án được khởi động nhưng niềm vui mới nhen lên đã vụt tắt bởi sau một thời gian ngắn, hoạt động thi công trên tuyến đường này dừng lại cho đến nay. Đáng nói, tuyến đường này đi qua nhiều khu dân cư, lưu lượng giao thông lớn nhưng hiện mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng. Dọc tuyến xuất hiện nhiều “ổ voi”, “ổ gà”, những mảng mặt đường bong tróc, hư hỏng. Ngày nắng, xe chạy qua khiến bụi cuốn lên mù mịt. Một số vị trí thấp trũng ngập nước mỗi khi có mưa, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nguy cơ xảy ra tai nạn luôn hiện hữu.

- Sao dự án lại bỏ ngỏ?

- Dự án đầu tư, nâng cấp tuyến đường Lê Ngọc Hân ban đầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Vinh (cũ) làm chủ đầu tư. Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, từ tháng 9-2025, dự án được chuyển giao cho Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An. Tại thời điểm tiếp nhận, bàn giao dự án, đơn vị thi công cơ bản hoàn thành một số hạng mục, nhưng sau 1 năm được chuyển giao, dự án gần như không có tiến triển nào trong khi tuyến đường tiếp tục xuống cấp.

- Chính quyền địa phương có phương án xử lý ra sao?

- Theo UBND phường Vinh Phú, quá trình chuyển giao dự án gặp một số khó khăn và công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn một vài hộ dân chưa đồng ý với phương án bồi thường. Nguyên nhân dự án nâng cấp đường Lê Ngọc Hân chậm triển khai là do chi phí giải phóng mặt bằng tăng cao.Ban Quản lý dự án công trình giao thông cũng làm việc với UBND phường Vinh Phú để nghiên cứu, đề xuất giải pháp giải quyết. Đơn vị cũng đã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó tính đến phương án giảm quy mô dự án, phấn đấu đến cuối năm có thể triển khai thi công tuyến đường này.

- Bề Tui thiết nghĩ, tuyến đường xuống cấp ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân sống hai bên và nhu cầu đi lại của người dân 2 phường Vinh Phú, Vinh Lộc. Đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương giải quyết những vướng mắc để triển khai sớm được dự án.