Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 25/11 tại công viên Sông Hậu với chủ đề "Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế".

Với sự chuẩn bị công phu từ khâu gieo trồng đến sắp đặt cảnh quan, công trình không chỉ tạo điểm nhấn thị giác giữa lòng đô thị miền Tây mà còn trở thành nơi kết nối ký ức nông nghiệp của thế hệ đi trước với lớp trẻ hôm nay.

Để hình thành nên không gian trưng bày này, lực lượng cán bộ nông nghiệp Cần Thơ đã triển khai công tác chuẩn bị từ sớm và hoàn tất việc trồng, bàn giao đầy đủ 25.000 chậu lúa theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Trong đó, đơn vị tổ chức sự kiện phụ trách khâu thiết kế và sắp xếp tổng thể, còn bộ phận cán bộ nông nghiệp đảm nhận việc vận chuyển, đưa từng chậu lúa vào đúng các khu vực được phân bổ dọc theo con đường lúa gạo.

Ban tổ chức bố trí các chậu lúa 4 giai đoạn: cong trái me, mạ non, trổ, giai đoạn đẻ nhánh và làm đòng để phục vụ người dân và du khách tham quan.

"Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai" chia thành 5 lô để phục vụ không gian trưng bày tái hiện quá trình phát triển của nghề trồng lúa Việt Nam từ thời sơ khai đến nền nông nghiệp hiện đại 4.0.

Chia sẻ về quá trình chăm sóc nguồn lúa phục vụ lễ hội, ông Phạm Văn Út, Trưởng trại Thực nghiệm Sản xuất Nông nghiệp 1, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp thành phố (Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ) cho biết, tình hình sinh trưởng của các chậu lúa qua từng giai đoạn đều đạt yêu cầu đề ra.

Tổng số 25.000 chậu lúa gồm các giống OM5451, CTR19, OM29 được phân chia thành bốn giai đoạn phát triển rõ nét để người xem dễ dàng quan sát sự biến đổi của cây lúa ngoài đồng ruộng. Cụ thể, số lượng nhiều nhất là 18.000 chậu ở giai đoạn cong trái me (khi lúa đã đỏ đuôi từ một phần tư đến nửa bông và bắt đầu chuyển sang sắc vàng). Tiếp đến là 2.000 chậu ở giai đoạn trổ, 2.000 chậu ở giai đoạn làm đòng, 1.800 chậu ở giai đoạn đẻ nhánh và 1.200 chậu ở giai đoạn mạ.

Đến thời điểm này, ngành nông nghiệp Cần Thơ đã trồng, bàn giao đầy đủ 25.000 chậu lúa không gian trưng bày "Con đường lúa gạo" theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, cạnh cổng “Con đường lúa gạo”, đơn vị bố trí 200 chậu đúng giai đoạn mạ xanh tốt, để phục vụ người dân và du khách tham quan. Đáng chú ý, là các bó lúa lớn thuộc giống CTR1 và CT1 được chuẩn bị riêng để giới thiệu thành tựu nghiên cứu của ngành nông nghiệp thành phố. Đây là hai giống lúa đang được nhân mới để phục vụ cho nhãn hiệu “Gạo Cần Thơ”.

Theo ông Phạm Văn Út, việc tái hiện đầy đủ các giai đoạn sinh trưởng của cây lúa ngay tại không gian lễ hội mang nhiều ý nghĩa thiết thực. Đợt trưng bày này sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn quá trình làm ra hạt lúa phải trải qua nhiều giai đoạn vất vả, thấy được những giọt mồ hôi của người nông dân trên đồng ruộng để từ đó thêm trân trọng hạt gạo trong mỗi bữa cơm hằng ngày.

Khách du lịch quốc tế đến tham quan con đường lúa gạo và lễ hội Festival lúa gạo có dịp hiểu sâu hơn về vùng đất miền Tây cũng như quá trình hình thành và phát triển của vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long.

Người dân tham quan, tạo dáng cùng những bó lúa được trưng bày tại "Con đường lúa gạo".

Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 25/11 tại công viên Sông Hậu với chủ đề "Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế". Festival dự kiến quy tụ hơn 500 gian hàng. Điểm nhấn của sự kiện là triển lãm "Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai".

Ghi nhận thực tế tại khu trưng bày ngày 20/11, nhiều người dân Cần Thơ bày tỏ sự phấn khởi khi lần đầu tiên thành phố tổ chức một sự kiện quy mô lớn, đẹp mắt và giàu bản sắc về ngành hàng lúa gạo.

Bà Đỗ Thị Hồng Yến (quận Ninh Kiều, Cần Thơ) đã rủ bạn bè cùng xuống dạo chơi, chụp ảnh và tham quan. Bà Yến nhận xét, không gian sự kiện rất hoành tráng, đẹp và thể hiện được sự phong phú của tài nguyên nông nghiệp địa phương. Nhìn những chậu lúa từ lúc còn là cây mạ đến khi trổ bông vàng rực, bà Yến cảm nhận rõ hơn nỗi nhọc nhằn của người nông dân để làm ra hạt gạo nuôi sống con người. Ngoài việc tham quan, bà cũng mong muốn qua triển lãm lần này có thể tìm hiểu thêm về các giống gạo ngon, chất lượng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long để lựa chọn cho bữa ăn gia đình.

Du khách chụp ảnh tại "Con đường lúa gạo".

Không chỉ là điểm tham quan, chụp hình, con đường lúa gạo còn gợi lại nhiều ký ức thân thuộc đối với những người từng gắn bó với ruộng đồng. Bà Nguyễn Thị Hoắng (Cần Thơ), người có xuất thân từ gia đình làm nông, cho biết bà rất ấn tượng với cảnh quan được dàn dựng tại đây. Nhớ lại chuyện nghề nông ngày trước, bà kể thời xưa bà con chủ yếu chỉ làm lúa mùa mỗi năm một vụ, sau này mới chuyển dần sang canh tác lúa thần nông ba vụ như hiện nay.

Theo bà Hoắng, việc tái hiện lịch sử phát triển của cây lúa từ truyền thống đến hiện đại giúp lớp trẻ sau này có điều kiện tìm hiểu về cội nguồn nghề nông của cha ông, qua đó biết trân quý hạt gạo - nguồn lương thực nuôi sống bao thế hệ.

Bà Lê Thị Được (thành phố Cần Thơ) đã tranh thủ đưa cháu đi tham quan thực tế ngay tại "Con đường lúa gạo", tìm hiểu về các giống gạo ngon, chất lượng .

Cùng mang tâm thế truyền ký ức cho thế hệ sau, bà Lê Thị Được đã tranh thủ đưa cháu đi tham quan thực tế ngay tại con đường lúa gạo. Xuất thân từ gia đình có truyền thống trồng lúa, bà Được đánh giá rất cao chất lượng các chậu lúa trưng bày năm nay khi cây nào cũng xanh tốt, bông vàng đều, hạt chắc từ trên xuống dưới và không có hạt lép, trông như một vụ mùa bội thu.

Vừa chỉ cho cháu xem từng bông lúa, bà vừa kể lại sự đổi thay của đồng ruộng quê hương, bà Được dẫn chứng, nếu như ngày xưa nông dân phải làm mọi công đoạn bằng tay, tự cắt lúa vất vả thì ngày nay máy móc đã hỗ trợ phần lớn quy trình sản xuất. Với bà, những buổi tham quan trực quan như thế này giúp trẻ nhỏ ở đô thị hiểu được hạt cơm mình ăn hàng ngày bắt nguồn từ cây lúa ngoài đồng và công sức lao động của người nông dân.

Từ tâm huyết của những người làm kỹ thuật nông nghiệp đến sự đón nhận hào hứng của người dân địa phương, "Con đường lúa gạo" tại Cần Thơ đã vượt ra khỏi khuôn khổ một điểm check-in lễ hội. Công trình trở thành một không gian văn hóa - giáo dục sống động, góp phần tôn vinh nghề trồng lúa nước lâu đời và lan tỏa niềm tự hào về hạt gạo Đồng bằng sông Cửu Long đến với cộng đồng và du khách thập phương.